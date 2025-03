Come vedere in TV e in streaming gratis la ventottesima giornata di Serie A

Un big match (Juventus - Atalanta) e tante partite che possono indirizzare la lotta per l'Europa e la salvezza: ecco come vedere i match del ventottesimo turno.

Fonte foto: naypong/123RF.com

Lo Scudetto si decide a marzo, quando il campionato entra nell’ultimo terzo della stagione. Ed è proprio da questa ventottesima giornata che i risultati cominciano a pesare di più, soprattutto quelli negli scontri diretti. E il big match di questo turno è proprio uno scontro diretto: Juventus – Atalanta in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Partita che può dare tante indicazioni sia per la lotta Scudetto sia per la qualificazione in Champions League. L’Atalanta è a tre punti dall’Inter capolista, mentre la Juventus è quarta con due punti di vantaggio sulla Lazio quinta e a sei punti dal primo posto. I bianconeri arrivano da cinque vittorie consecutive, mentre i bergamaschi sono la miglior squadra del campionato nelle partite fuori casa. Un match che si preannuncia spettacolare. Le altre possono approfittare dello scontro diretto e allungare o rosicchiare dei punti. L’Inter, ad esempio, gioca in casa contro il Monza ultima in classifica, mentre il Napoli ospita la Fiorentina reduce dalle fatiche di Conference League. La Lazio, invece, chiede il ventottesimo turno giocando all’Olimpico contro l’Udinese.

Tutte le partite di questo ventottesimo turno sono disponibili su DAZN, che trasmette sette partite in esclusiva, mentre le restanti tre sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se ancora non sei abbonato a nessuna piattaforma, c’è un’ottima promo per il PassSport di NowTV: oggi lo trovi scontato del 40% e risparmi centinaia di euro. Ti dà accesso a tantissimi contenuti sportivi: oltre alla Serie A, tutto il meglio dei grandi eventi sportivi mondiali, tra cui la Formula 1 che comincia tra pochissimi giorni.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Serie A, ventottesima giornata: partite e orari

Venerdì 7 marzo, ore 20:45: Cagliari-Genoa – DAZN

Sabato 8 marzo, ore 15:00: Como-Venezia – DAZN

Sabato 8 marzo, ore 15:00: Parma-Torino – DAZN

Sabato 8 marzo, ore 18:00: Lecce-Milan – DAZN

Sabato 8 marzo, ore 20:45: Inter-Monza – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 9 marzo, ore 12:30: Verona-Bologna – DAZN

Domenica 9 marzo, ore 15:00: Napoli-Fiorentina – DAZN

Domenica 9 marzo, ore 18:00: Empoli-Roma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 9 marzo, ore 20:45: Juventus-Atalanta – DAZN

Lunedì 10 marzo, ore 20:45: Lazio-Udinese – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati della Serie A ed è l’unica dove poter vedere tutti i match della ventottesima giornata. Per seguire la Serie A bisogna avere un abbonamento al pacchetto Standard oppure a quello Plus, gli unici che prevedono i match del massimo campionato di calcio italiano. I due pacchetti si differenziano nel prezzo e nella modalità di visione. Nel pacchetto Standard puoi registrare sull’app un numero di dispositivi inferiore e puoi utilizzare l’app su due dispositivi in contemporanea solo se connessi alla stessa rete Wi-Fi. Con l’abbonamento Plus questo limite decade e puoi registrare sulla piattaforma un numero maggiore di dispositivi.

Oltre a tutta la Serie A, hai accesso a tanti altri contenuti sportivi, tra cui la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, la Serie A di basket, l’Eurolega e i due canali di Eurosport.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite della ventottesima giornata vedere su Sky e NowTV

Anche per il ventottesimo turno di Serie A, Sky e NowTV trasmettono sui propri canali tre match della Seria A. Le partite scelte sono:

Inter – Monza, sabato alle ore 20:45

Empoli – Roma, domenica alle ore 18:00

Lazio – Udinese, lunedì alle ore 20:45

Gli abbonati a Sky possono vedere i match anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile su tutti i dispositivi mobile. Se, invece, sei un abbonato a NowTV puoi utilizzare l’omonima app compatibile con smartphone, tablet e computer. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi utilizzare l’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV: grazie allo sconto del 40% risparmi centinaia di euro a fine anno. Oltre alle tre partite della Serie A, con il PassSport di NowTV hai accesso a un numero praticamente sterminato di contenuti sportivi. Le migliori partite della Premier League e della BundesLiga, la Formula 1, la MotoGP, la NBA, l’Eurolega e i migliori tornei di tennis al mondo. Un’occasione che non devi farti sfuggire.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%