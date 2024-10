Come vedere in TV e in streaming gratis Young Boys - Inter di Champions League

Mercoledì 23 ottobre l'Inter affronta in trasferta lo Young Boys, match valevole per la terza giornata di Champions League. Ecco come vederla in TV e in streaming gratis

Fonte foto: fifg/123RF.com

Sulla carta una partita non troppo complicata per l’Inter, che affronta nella terza giornata della Champions League 2024-2025 gli svizzeri dello Young Boys, ultimi in classifica con due sconfitte, 8 gol subito e zero gol fatti. La situazione nel campionato svizzero non è troppo differente: ottavi in classifica (su dodici squadre), con soli 9 punti in 10 giornate. Una vittoria che permetterebbe all’Inter di continuare questo buon inizio di Champions (finora una vittoria e un pareggio contro il Manchester City di Guardiola, una delle squadre favorite per la vittoria finale). La squadra nerazzurra, però, non deve sottovalutare l’avversario: l’unico obiettivo sono i tre punti, per arrivare anche al meglio alla sfida di domenica prossima in campionato contro la Juventus.

Come tutte le migliori partite delle italiane del mercoledì sera, anche Young Boys – Inter è un’esclusiva Prime Video. Per vedere il match bisogna essere abbonati alla piattaforma e installare l’app sullo smart TV o sul proprio dispositivo mobile (smartphone, tablet o computer). Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di ben 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i contenuti presenti su Prime Video, compresi film e serie TV in esclusiva. Inoltre, abbonandoti oggi vedrai anche la prossima sfida dell’Inter contro l’Arsenal, sempre in esclusiva su Amazon Prime Video. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Young Boys – Inter: quando si gioca, orario

Il calcio d’inizio di Young Boys – Inter è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre. Si gioca nello stadio Stadio Wankdorf a Berna.

Come vedere in TV Young Boys – Inter

L’app di Prime Video è disponibile oramai per qualsiasi smart TV e su molti modelli è installa di default. Per guardare Young Boys – Inter in TV basta semplicemente avviare l’app di Prime Video, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della partita. Se il tuo televisore non è smart, non devi preoccuparti: basta collegare alla presa HDMI un a chiavetta multimediale come il Fire TV Stick. Per chi ancora non è abbonato alla piattaforma video di Amazon, c’è una prova gratuita di ben 30 giorni dove hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Il collegamento con lo studio pre-partita è fissato alle 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Gianfranco Zola e Federica Balzaretti. Telecronaca affidata al duo Piccinini – Ambrosini.

Come guardare in streaming Young Boys – Inter di Champions League

Se mercoledì sera non potete essere davanti al TV e sdraiati comodamente sul divano, non preoccupatevi: potete vedere Young Boys – Inter anche in streaming gratis su smartphone, tablet o computer. Basta scaricare l’app di Prime Video sul proprio dispositivo, lanciarla, inserire le proprie credenziali e il gioco è fatto. Cliccando sul banner dedicato alla partita partirà nel giro di pochissimi secondi lo streaming di Young Boys – Inter. Per tutti i nuovi abbonati, lo streaming della partita è gratuito (grazie alla prova di 30 giorni). Per non perdere questa offerta, basta cliccare sul link qui in basso. Approfittatene subito.

