Amazon, le migliori promo a un prezzo stracciato: sconti fino all'80%

Più si avvicina Natale e più aumentano le promo imperdibili su Amazon. Questa settimana ne è la dimostrazione: sul sito di e-commerce troviamo tante nuove promo con sconti veramente imperdibili e che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più richiesti. Ad esempio è disponibile il Redmi Note 13 Pro con una promo veramente speciale: lo smartphone di Xiaomi lo trovi con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e diventa uno degli smartphone da acquistare questa settimana.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili questa settimana e che riguardano dispositivi tech (smartphone, smartwatch, televisori) ed elettrodomestici per la casa (macchine espresso per il caffè, friggitrice ad aria, videocamere di sicurezza). Trovi tutte le promo raccolte nella lista qui in basso e basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Devi, però, essere molto veloce: alcune offerte potrebbero terminare molto presto.

Amazon, migliori offerte 21-27 ottobre

Una lista di offerte ricca e variegata come capita sempre più spesso in queste ultime settimane. Su Amazon trovi in sconto e al minimo storico tanti oggetti molto utili nella vita di tutti i giorni. Questa è la settimana degli elettrodomestici, come dimostra l’asciugatrice Samsung con intelligenza artificiale disponibile con un super sconto del 55% e risparmi più di 700 euro sul prezzo di listino. Oppure la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage che trovi scontata del 46% e la paghi praticamente la metà. Per chi ama cucinare, c’è l’impastatrice Moulinex Masterchef con uno sconto del 67% che fa crollare il prezzo, oppure la friggitrice ad aria Hisense con uno sconto del 42% e la paghi praticamente la metà. Tanti dispositivi differenti, ma tutti utili e che ti aiutano nelle faccende domestiche. Per alcuni di questi prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Per scoprire il prezzo e procedere con l’acquisto basta cliccare sul link presente nella lista qui in alto, mentre se vuoi scoprire qualcosa in più sulle caratteristiche, trovi qui in basso una breve descrizione per ogni prodotto, accompagnata dal banner per acquistarlo. A te la scelta e buona lettura.

Redmi Note 13 Pro

Se vuoi acquistare un ottimo smartphone a un prezzo mai visto prima, l’offerta della settimana riguarda il Redmi Note 13 Pro. Il telefono del brand cinese è disponibile al minimo storico grazie all’ottimo sconto del 31% che fa scendere il prezzo a soli 205 euro. Si tratta di uno smartphone che si posiziona in quella fascia di prezzo tra i top e i medio di gamma e impreziosito da una scheda tecnica molto interessante, a partire dal comparto fotografico posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Schermo super fluido e batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

OnePlus Nord 3

Prestazioni e ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco un sunto delle caratteristiche del OnePlus Nord 3, smartphone che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, protagonista di un’ottima promo su Amazon: oggi lo trovi con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 334,99 euro. Uno smartphone che non ha nulla da invidiare a dispositivi più blasonati e costosi: schermo Fluid AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek Dimensity 9000 con ben 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Non da meno il comparto fotografico grazie al sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine che assicura ottimi scatti e e video. La batteria da 5.000 mAh completa la scheda tecnica e rende il telefono uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

Galaxy A05s

Non solo smartphone top di gamma con prezzi elevati, questa settimana abbiamo selezionato anche un modello alla portata di tutti. Si tratta del Galaxy A05s che trovi con uno sconto del 36% e lo paghi solamente 1113,97 euro. Un dispositivo che nonostante un prezzo abbastanza basso, assicura prestazioni più che decenti ed è pensato per la vita di tutti i giorni. Lo schermo da 6,7 pollici è ottimizzato per i video online, per navigare sui social e per restare sempre aggiornato sulle ultime breaking news. A bordo anche 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. La fotocamera da 50 megapixel nella parte posteriore è un elemento che solitamente non trovi in dispositivi che costano così poco. La batteria da 5.000mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Cuffie Bluetooth

Prezzo irrisorio per questo paio di cuffie Bluetooth: da oggi le trovi con uno sconto top dell’88% e le paghi solamente 11,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Se vuoi spendere poco e acquistare un paio di cuffie con una buona qualità audio, difficilmente trovi una promo migliore. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e aderiscono bene all’orecchio. Impermeabili, le puoi utilizzare anche mentre dai attività sportiva. L’autonomia è molto elevata grazie alla custodia di ricarica. Una promo da non farti scappare.

Galaxy Watch FE

Sconto molto interessante per il Galaxy Watch FE, smartwatch lowcost lanciato quest’anno da Samsung e dedicato a coloro che non vogliono spendere delle cifre enormi per un orologio smart. Oggi è disponibile in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 131,99 euro. Un rapporto qualità-prezzo elevato per uno smartwatch che offre tutto quello che cerchi in un dispositivo di queste genere: monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e funzione di analisi avanzata della corsa. Puoi anche monitorare la qualità del tuo riposo notturno grazie al report giornaliero che ricevi ogni mattina.

LG QNED da 65 pollici

Ottima offerta per lo smart TV LG QNED Serie 85 lanciato sul mercato da pochi mesi. La versione da 65 pollici è in promo speciale con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 899 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Non è certamente un prezzo alla portata di tutti, ma parliamo uno dei migliori televisori nella sua fascia di prezzo e che si caratterizza per uno schermo 4K con tecnologia QNED, processore α8 e funzione AI Picture Pro che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per adattare le impostazioni del televisore in base alla tipologia di contenuto che stai vedendo. Il sistema operativo webOS 24 supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e non avrai problemi nello scegliere cosa vedere la sera.

Galaxy Tab A9+

Un ottimo tablet da divano a un prezzo mai visto prima. Ecco il Galaxy Tab A9+ di Samsung che su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 188,50 euro. Un affare da non farsi scappare per un tablet con schermo da 11 pollici, ottimo processore Snapdragon, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Puoi installare qualsiasi app e all’occorrenza utilizzarlo anche per lavorare mentre sei in viaggio. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Computer jumper

Ecco un’occasione che non devi farti scappare. Se sei alla ricerca di un computer lowcost da utilizzare a casa o per studiare, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi questo modello della jumper con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 229,99 euro e lo paghi esattamente la metà. Schermo da 15,6 pollici, buon processore, 4 gigabyte di RAM e un SSD da 128 gigabyte. La batteria dura per tutto il giorno e a bordo trovi già Windows 11 e Office 365 installati.

Oral-B iO 5

Tra le migliori promo di questa settimana è impossibile non segnalare lo spazzolino Oral-B iO5 disponibile su Amazon con un super sconto del 58% che fa scendere il prezzo a 99,99 euro. Un’offerta lampo che non devi farti sfuggire e che ti permette di acquistare un ottimo spazzolino elettrico che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. L’AI, infatti, monitora la modalità dello spazzolamento e ti fornisce utili consigli su come migliorare la tua igiene orale. Puoi scegliere tra 5 diverse modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante. Nella confezione, oltre alla custodia per il viaggio, anche 3 testine di ricambio.

Soundbar Samsung HW-Q800D

Super occasione per la soundbar top di gamma Samsung HW-Q800D: da oggi la trovi con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo a soli 399,99 euro. Per questa soundbar che si compone di un corpo centrale con 11 speaker e di un subwoofer wireless si tratta del minimo storico. La qualità del suono è elevatissima e sprigiona una potenza dell’audio da cinema. La soundbar si collega in modalità wireless con la maggior parte dei televisori in commercio ed è compatibile anche con Google Assistente.

Xiaomi Outdoor Camera AW200

Pochissimi pezzi rimasti per la telecamera di sicurezza per l’esterno Xiaomi Outdoor Camera AW200, modello lowcost disponibile in offerta su Amazon a soli 31,50 euro grazie allo sconto del 37% presente nella pagina prodotto. Facile da installare e da configurare, assicura immagini in altissima definizione e anche la visualizzazione notturna. I sensori riconoscono i movimenti sospetti e ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. Puoi controllare in ogni istante tramite l’app dello smartphone cosa sta avvenendo nelle vicinanze della tua abitazione. Impermeabile e resistente alle intemperie. Se vuoi spendere poco è una delle migliori telecamere in commercio.

Asciugatrice Samsung AI Control

Se c’è un elettrodomestico che in questo periodo dell’anno diventa fondamentale è sicuramente l’asciugatrice. E Amazon ci viene incontro scontando un modello top di gamma di Samsung di ben il 55%. Trovi l’asciugatrice Samsung AI Control a un prezzo di 603,90 euro, con un risparmio netto di 750 euro su quello di listino. Il cestello può ospitare vestiti fino a 8 chilogrammi e la pompa di calore assicura un risparmio sotto il punto di vista energetico (non a caso ha ricevuto la classe di efficienza energetica A+++). La puoi controllare anche da remoto collegandola al Wi-Fi di casa e ti consiglia quale programma scegliere in base alla tipologia del bucato. Un vero affare se sei alla ricerca di un’asciugatrice top di gamma.

De’Longhi Icona Vintage

Super promo per la macchina per il caffè espresso De’Longhi Icona Vintage. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 46% che fa scendere il prezzo a 128,99 euro. Non è un caso che al momento è una delle più vendute su Amazon e fai un super affare. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E., ti permette di preparare diverse bevande calde oltre al caffè. Dotata anche di montalatte per un cappuccino come quello del bar. Design unico e facile da utilizzare: a questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

iRobot Roomba Combo j5

Per facilitare le faccende domestiche, il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo j5 è quello che fa per te. Parliamo di un robot aspirapolvere multifunzione che puoi utilizzare sia per aspirare la polvere che si deposita sul pavimento, sia per lavarlo. I risultati sono ottimi, anche grazie ai sensori presenti sulla scocca che mappano completamente la tua abitazione e tramite l’app dello smartphone puoi decidere quali stanze pulire e con quale potenza. Puoi anche programmare la pulizia della casa mentre tu sei al lavoro.

Impastatrice Moulinex Masterchef

La cucina è la tua passione? Allora questa è l’offerta giusta per te. Su Amazon trovi l’impastatrice Moulinex Masterchef in promo con uno sconto del 67% e la paghi solamente 249,99 euro. Parliamo di una planetaria multifunzione e dotata di diverse accessori, tra cui una frusta, uno sbattitore e il gancio per l’impastatore. Puoi scegliere tra 8 velocità differenti in base all’impasto che devi preparare. Si tratta di un’offerta esclusiva Amazon e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Facile da lavare e hai accesso anche a un’app dove trovare utili consigli su cosa cucinare.

Friggitrice ad aria Hisense

Non può mancare una friggitrice ad aria nella guida delle migliori offerte della settimana. A catturare l’attenzione è questo modello Hisense che trovi con uno sconto del 42% a un prezzo di 69,90 euro, minimo storico su Amazon. Friggitrice ad aria dalle dimensioni compatte e perfetta per una famiglia di 3-4 persone. Puoi preparare veramente di tutto, dalla carne, alle verdure fino ai dolci. Dotata di 8 programmi automatici di cottura che puoi selezionare facilmente tramite lo schermo touch. A questo prezzo è un affare per tutti.

Come vedere Young Boys – Inter in TV e streaming gratis

Torna la Champions su Prime Video. Mercoledì 22 ottobre alle 21:00 l’Inter affronta gli svizzeri dello Young Boys e la partita verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma video di Amazon Prime. Match valevole per la terza giornata di Champions League e che vede i neroazzurri favoriti e con l’obbligo di vincere per avvicinare la quota qualificazione. Lo Young Boys sulla carta è una squadra molto abbordabile: ultima in Champions League con zero gol fatti e ben otto subiti. Per vedere la partita su Prime Video bisogna essere abbonati alla piattaforma. Se ancora non lo sei, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile oggi: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di ben 30 giorni e hai accesso a tutti i contenuti, compresi film e serie TV. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento: approfittane subito.

