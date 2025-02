The Last of Us 2, ultimi aggiornamenti: quante stagioni ci saranno?

Si avvicina l’uscita della seconda stagione di The Last of Us: ultimi aggiornamenti, il nuovo trailer, le foto dal set e qualche anticipazione sul futuro della serie tv

Fonte foto: HBO/Sky

Andrà in onda ad aprile 2025 su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, l’attesissima seconda stagione di The Last of Us. HBO ha recentemente pubblicato le nuove foto dal set e un ulteriore teaser trailer dei nuovi episodi, che sono firmati ancora una volta dal creatore di Chernobyl Craig Mazin e dal creatore del videogioco sviluppato per PlayStation Neil Druckmann. Oltre a difendere la stagione 2 dalle critiche, Mazin e Druckmann hanno recentemente fornito qualche elettrizzante anticipazione sul futuro della serie tv.

Trailer e trama di The Last of Us stagione 2

The Last of Us 2 inizia cinque anni dopo il finale della prima stagione. Joel (interpretato da Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), stando alla breve sinossi dei nuovi episodi, verranno trascinati in «un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle».

Nel finale della prima stagion Joel, che ormai considera Ellie come una figlia, la salva a sua insaputa dall’operazione a cui sta per essere sottoposta. La ragazza è immune al Cordyceps, per cui l’ipotesi è che nel suo DNA ci sia la chiave per sviluppare un vaccino che salvi l’umanità. Quando finalmente i due protagonisti raggiungono i laboratori in cui questo vaccino potrebbe essere sviluppato, però, Joel capisce che Ellie non sopravviverebbe all’intervento chirurgico e decide di salvarla, facendo una strage tra il personale medico presente.

Cinque anni dopo, Joel è ancora tormentato dalla scelta che ha fatto: se avesse agito diversamente Ellie non ci sarebbe più, ma forse il destino dell’umanità sarebbe diverso. Gli sviluppi della stagione 2 avranno a che fare proprio con le conseguenze di questa scelta.

Questo è il teaser trailer di The Last of Us 2 diffuso più di recente:

Questo invece è il teaser trailer pubblicato a fine 2024

Le critiche al cast di The Last of Us 2

Tra i nuovi personaggi di The Last of Us 2 c’è Abby, interpretata da Kaitlyn Dever: il suo ruolo nei prossimi episodi sarà cruciale. Come già accaduto per Bella Ramsey prima dell’uscita della stagione 1, però, alcuni fan hanno criticato questo casting: a detta loro, la fisicità di Dever non corrisponde a quella molto più muscolosa del personaggio del videogioco da cui è tratta la serie tv.

Gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin, interpellati da Entertainment Weekly, hanno spiegato di aver valutato soprattutto la performance: «Non diamo molto valore alla somiglianza al personaggio con le sopracciglia, il naso o il fisico. Non è nella nostra lista delle priorità, ma è al di sotto di tante altre cose che prendiamo in considerazione».

I due hanno poi aggiunto che nelle dinamiche del gioco era utile che Abby agisse «un po’ più come Joel, nel senso che è quasi un bruto nel modo in cui può gestire fisicamente certe cose». Nella serie tv, invece, «questo non gioca un ruolo così importante (…) perché non c’è molta azione violenta momento per momento. Riguarda più il dramma».

Il cast completo e le prime foto di The Last of Us 2

Oltre agli interpreti già citati, cioè Pedro Pascal, Bella Ramsey e Kaitlyn Dever, nel cast di The Last of Us 2 torna Gabriel Luna nel ruolo di Tommy. Rutina Wesley interpreta di nuovo Maria.

HBO's The Last of Us Season 2: Updated Cast pic.twitter.com/miZTmlPsnJ — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 8, 2025

Le già annunciate new-entry sono invece Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer in quello di Mel e Tati Gabrielle in quello di Nora. Spencer Lord interpreta Owen, Danny Ramirez interpreta Manny e Jeffrey Wright sarà invece Isaac. Catherine O’Hara è guest star della nuova stagione.

Cosa ci aspetterà per Joel ed Ellie e la squadra di Abby? 👀 Non perdere la seconda stagione di #TheLastOfUs, in arrivo questo aprile in esclusiva su Sky! pic.twitter.com/5Vpqo2IPXO — Sky (@SkyItalia) February 4, 2025

La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente anche da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells.

Novità: quante stagioni avrà The Last of Us?

Era già stato anticipato in passato che l’adattamento di The Last of Us si sarebbe probabilmente sviluppato su più di due stagioni, ma gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann sono recentemente tornati sul tema in un’intervista con EW.

«Credo che sia abbastanza probabile che la nostra storia si estenda oltre la terza stagione», ha detto Mazin. «Quanto oltre? Non posso dirlo. E questo non significa che non ci siano altre storie che potrebbero essere raccontate, ma questa è la storia che Neil e io stiamo raccontando».