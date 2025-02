The Last of Us 2, annunciata finalmente la data di uscita

HBO e Sky hanno confermato la data di uscita della seconda stagione di The Last of Us. Pubblicati anche tre nuovi poster con gli attori protagonisti dei nuovi episodi

Fonte foto: HBO/Sky

Ha finalmente una data di uscita una delle serie tv più attese del 2025, The Last of Us 2. L’annuncio è arrivato in questi giorni insieme al lancio di tre nuovi poster, che mostrano i tre personaggi principali del prossimo ciclo di episodi – Joel, Ellie e Abby – camminare in un paesaggio desolato, di spalle. La scritta accanto a ciascuno di loro, “Ogni scelta ha una conseguenza”, lascia presagire cupi sviluppi per questa storia tratta dal popolare videogioco omonimo. La seconda stagione di The Last of Us andrà in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.

Riassunto di The Last of Us: dove eravamo rimasti

Creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, rispettivamente il creatore della serie tv Chernobyl e del videogioco sviluppato per PlayStation, The Last of Us è ambientata in un mondo post apocalittico in cui lo scoppio di una pandemia causata dal fungo Cordyceps, che trasforma gli infetti in qualcosa di simile a zombie, ha portato al collasso della civiltà.

In questo mondo devastato Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si incontrano e compiono insieme un viaggio in cui l’iniziale diffidenza si trasforma in un rapporto affettuoso, quasi famigliare. Joel ha perso sua figlia nelle primissime fasi della pandemia e finisce per vedere in Ellie una seconda figlia. La ragazza, orfana, si affeziona a Joel come a un padre, ma è anche desiderosa di compiere quello che crede essere il suo destino.

Ellie, che ha 14 anni ed è quindi una delle poche persone che non può ricordare com’era la vita prima della pandemia, è infatti immune agli effetti del Cordyceps: lo scopo del difficile e pericoloso viaggio che compie con Joel è raggiungere un centro clandestino in cui, grazie a lei, si potrebbe realizzare un vaccino per salvare l’umanità.

Nel finale della prima stagione, i protagonisti hanno finalmente raggiunto il centro medico clandestino ed Ellie, già sotto anestesia, è pronta per entrare in sala operatoria. Joel capisce a questo punto che la ragazza non sopravvivrà all’operazione, il cui scopo è ottenere dei tessuti cerebrali per provare a sintetizzare una cura.

Contrario a questo sacrificio, Joel fa una strage in ospedale, uccidendo i medici e il resto del personale, e porta via Ellie che, ancora addormentata, non si accorge di nulla. Quando la ragazza si sveglia dall’anestesia, Joel le mente: racconta che il centro medico è stato attaccato e che nessuno è sopravvissuto.

Trama, poster e cast di The Last of Us stagione 2

La seconda stagione della serie tv firmata da HBO e Sky Exclusive inizia cinque anni dopo gli eventi della prima stagione. Come ci ricordano i poster della stagione 2, però, “ogni scelta ha una conseguenza”: Joel ed Ellie saranno presto trascinati «in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle», recita la sinossi ufficiale.

Oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey, nel cast tornano Gabriel Luna e Rutina Wesley. Le già annunciate new-entry sono Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, Jeffrey Wright e Catherine O’Hara.

Pedro Pascal, Bella Ramsey, and Kaitlyn Dever in new character posters for #TheLastOfUs: Season 2. The new season premieres April 13 on Max. pic.twitter.com/PTlhMc3rBa — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) February 19, 2025

Quando esce The Last of Us 2

La seconda stagione di The Last of Us, composta da sette episodi, esce dal 14 aprile 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.