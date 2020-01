Come verificare credito ho. mobile

Se hai una SIM ho. mobile sai benissimo che, quando il credito sta per esaurirsi, l’operatore invia un messaggio di testo per avvisarti che non potrai più rinnovare il piano tariffario. Può capitare, però, che il messaggio ti venga inviato quando lo smartphone non prende o, più semplicemente, non ti accorgi di averlo ricevuto. Così rischi di ritrovarti senza soldi sul tuo conto e non potrai più navigare né chiamare.

Per questo, vale la pena controllare il credito residuo ho. mobile di tanto in tanto, così da avere sempre sotto controllo la situazione ed evitare di ritrovarsi senza soldi (e senza piano tariffario). Se ti chiedi come sapere credito residuo ho. mobile sappi che hai a tua disposizione diversi metodi per scoprirlo. L’operatore virtuale di Vodafone permette di verificare quanti soldi ti restano con una chiamata o, nel caso tu voglia avere maggiori dettagli, tramite l’app ho. (disponibile sia per Android sia per iPhone) o il sito ufficiale dell’operatore.

Come conoscere il credito residuo ho. mobile con il telefono

Per sapere il credito residuo ho. mobile dovrai chiamare il numero 4.21.21 e attendere qualche istante che risponda la voce registrata. Oltre ai soldi che ti restano sulla SIM potrai conoscere anche le soglie residue del tuo piano tariffario.

Come conoscere il credito residuo ho. mobile con l’app

Scaricando l’app ho. sul tuo dispositivo mobile (basterà cercarla su App Store dall’iPhone o su Play Store per dispositivi Android) potrai conoscere il credito residuo, quanti gigabyte ti restano della soglia dati e gestire come meglio preferisci la tua utenza. Dall’app, tra le altre cose, sarà possibile anche ricaricare la scheda SIM nel caso in cui il credito fosse effettivamente esaurito.

Come conoscere il credito residuo ho. mobile su Internet

L’ultima alternativa per sapere il credito residuo ho. mobile è attraverso il sito web dell’operatore. Basterà cliccare sul link “Accedi” in alto a destra, inserire le credenziali del proprio profilo e attendere che si carichi l’interfaccia. Anche qui potrai conoscere quanti soldi ci sono sulla scheda, lo stato delle soglie di consumo e ricaricare il numero nel caso il credito sia esaurito o non sia sufficiente a rinnovare il piano tariffario.