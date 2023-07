Come recuperare PIN SIM Ho. Mobile

Fonte foto: Piotr Swat / Shutterstock.com

Il PIN della SIM di ho. Mobile è un codice personale che serve per proteggere i dati salvati sulla SIM oltre che ad impedire l’utilizzo del numero di cellulare a persone non autorizzate dall’intestatario della SIM stessa. Spesso, la verifica del PIN all’accensione del dispositivo viene disattivata.

In altri casi, invece, si tende a mantenere il codice PIN attivo, aggiungendo così un livello di sicurezza in più per i propri dati e per lo smartphone. In caso di perdita del PIN della SIM di ho. Mobile bisognerà agire subito per trovare un modo per poter utilizzare la SIM, superando la verifica iniziale.

Ecco come fare per recuperare il PIN di una SIM di ho. Mobile oppure, in alternativa, come recuperare il codice PUK.

Recuperare il PIN della SIM con ho. Mobile

Una volta smarrito, il codice PIN della SIM di ho. Mobile non può essere recuperato. L’operatore, infatti, non permette di rientrare in possesso di questo codice, per motivi di sicurezza. L’unica opzione disponibile per tentare di recuperare il codice è quella di ritrovare il cartoncino della SIM fornito dall’operatore al momento dell’attivazione.

Su questo cartoncino, infatti, è stampato il codice PIN della SIM di ho. Mobile. L’unica alternativa disponibile è legata all’utilizzo del codice PUK. L’impossibilità di recuperare il PIN non riguarda solo ho. Mobile. Anche recuperare il PIN della SIM Vodafone oppure recuperare il PIN della SIM TIM comporta la necessità di passare per il codice PUK e poi scegliere un nuovo PIN.

Recuperare il PUK della SIM con ho. Mobile

In caso di errata digitazione del PIN per 3 volte di seguito sarà necessario inserire il codice PUK, ulteriore livello di sicurezza per l’accesso alla SIM ho. Mobile o di qualsiasi altro operatore. A differenza del PIN, però, è possibile recuperare questo codice.

Oltre a recuperare il cartoncino della SIM, dove è segnato anche il PIN, è possibile recuperare il codice PUK di ho. Mobile tramite l’app ho. disponibile su dispositivi Android ed iPhone. Una volta effettuato l’accesso con il proprio account (bisogna crearne uno al primo accesso) c’è la possibile di scoprire il PUK della SIM.

Bisogna andare nel menu dell’app e premere sul numero di cellulare attivo sulla SIM per cui si cerca di risalire al PUK. A questo punto bisogna andare in Gestisco il mio profilo e poi premere sul numero di cellulare e poi ancora scegliere PUK per accedere al codice ad 8 cifre necessario per sbloccare la SIM. Ci sono 10 tentativi per inserirlo correttamente. Terminati questi tentativi, la SIM sarà bloccata.

Un percorso analogo può essere seguito anche tramite l’Area Clienti del sito ufficiale ho. Mobile. C’è anche un altro modo per recuperare il codice PUK della SIM ho. Mobile. Basta chiamare al numero 800 688 788 e seguire le istruzioni fornite dalla voce guida.