Come verificare se un file è infetto senza usare l'antivirus

Per verificare se un file è infetto senza usare un antivirus è possibile ricorrere a un antivirus online, ecco come fare.

Fonte foto: Summit Art Creations Shutterstock

Per verificare se un file è infetto è possibile avviare una scansione antivirus, dopo aver installato un’applicazione di sicurezza (gratuita o a pagamento) sul proprio computer, sullo smartphone oppure sul tablet. È possibile proteggere i propri dispositivi anche senza dover ricorrere a scansioni da effettuare con un’applicazione installata sul proprio dispositivo.

Si tratta di un’opportunità particolarmente vantaggiosa soprattutto quando il proprio dispositivo non ha la potenza di calcolo sufficiente per gestire il “peso” di una scansione antivirus complessa e approfondita, che può richiedere anche molto tempo se l’hardware non è abbastanza potente.

Fortunatamente, per gli utenti c’è una soluzione alternativa, per verificare se un file è infetto è possibile ricorrere a un antivirus online. In rete sono disponibili diversi strumenti di questo tipo. In qualsiasi momento, è possibile avviare una scansione antivirus del PC per effettuare un controllo più approfondito oppure disattivare l’antivirus di Windows.

Vediamo i 3 migliori antivirus online da utilizzare.

VirusTotal

Uno degli scanner più conosciuti è sicuramente VirusTotal, disponibile all’indirizzo virustotal.com. Innanzitutto è interamente gratuito. Attraverso questo antivirus online è possibile verificare se un file contiene o meno un virus. VirusTotal consente di caricare sul suo server molti file dalla dimensione massima di 650 MB.

Come funziona? Utilizza contemporaneamente diversi scanner antivirus. Tutto quello che si deve fare è scegliere il file da controllare e premere su “Confirm upload“. VirusTotal è utile anche per controllare una URL sospetta. Per effettuare questa verifica, basta premere su URL e poi copiare il link da analizzare.

Jotti

Jotti è un altro tool online che consente di analizzare file senza installare un antivirus sul proprio dispositivo. Il funzionamento è semplice: bisogna raggiungere il sito virusscan.jotti.org e premere su Sfoglia per poi caricare il file sul server. Il file da analizzare può avere un peso massimo di 250 MB.

È possibile scansionare fino a 5 file in una volta sola. Jotti utilizzerà diversi scanner antivirus, realizzati dalle principale aziende di sicurezza informatica, per testare il file caricato dall’utente e verificare la presenza di virus, malware e altro software potenzialmente dannoso al suo interno.

Meta Defender

Un altro strumento di analisi che permette di verificare se un file è infetto anche senza dover installare un antivirus è Meta Defender, disponibile tramite il sito metadefender.opswat.com. Il meccanismo di funzionamento è semplicissimo. Una volta raggiunto il sito è possibile premere sull’icona della graffetta per accedere a una schermata da cui è possibile scegliere il file da caricare per l’analisi. A questo punto, per avviare l’analisi basta premere su Process. L’analisi viene effettuata utilizzando oltre 30 sistemi anit-malware.