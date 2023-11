Amazon, questo è il computer portatile da acquistare oggi: sconto incredibile

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Per acquistare un ottimo computer portatile non è sempre necessario spendere delle cifre altissime, ma molto spesso basta aspettare il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta. Come quella che trovi oggi su Amazon per questo notebook molto interessante e con componenti di assoluta qualità. Si tratta di uno dei PC portatili prodotti da jumper e da sempre tra i più venduti sul sito di e-commerce. E come testimoniano le recensioni presenti sulla pagina prodotto sono anche molto apprezzati dagli utenti. Il brand non è conosciutissimo, ma in questi ultimi anni si è fatto molto apprezzare su Amazon soprattutto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un esempio è la promo che trovi oggi per questo modello con schermo da 14" con risoluzione FHD e un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Ma non solo: a bordo è presente un processore Intel quad-core, 12GB di RAM e un SSD da 256GB. Prestazioni, memoria e affidabilità, tutto quello che si richiede solitamente a un dispositivo di questo genere. Bisogna aggiungerci la super promo disponibile oggi su Amazon che ti permette di risparmiare più di 700€ sul prezzo di listino. Il merito è del super sconto del 71% che fa letteralmente crollare il prezzo. Inutile dire che devi approfittarne subito: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Computer portatile jumper: prezzo, offerta e sconto Amazon

Quando trovi un’offerta così su Amazon non devi far altro che approfittarne subito. Oggi è disponibile il laptop jumper con uno sconto del 71% che fa letteralmente crollare il prezzo a 289,99€. Si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. Uno sconto così elevato non è una cosa di tutti i giorni. La spedizione viene effettuata direttamente da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per fare il reso hai come sempre i classici 30 giorni di tempo.

Notebook jumper: la scheda tecnica

Non assicura le prestazioni di un computer top di gamma o di un MacBook, ma questo PC portatile jumper è perfetto per un utilizzo casalingo, ma anche da ufficio. La scheda tecnica ne assicura un utilizzo versatile e adatta a diverse occasioni. Questo PC è perfetto per coloro che sono alla ricerca di un notebook compatto e leggero da portare dentro lo zaino all’università oppure a scuola per prendere appunti oppure per lavorare a progetti di ricerca con i propri compagni. È anche un perfetto computer da ufficio o da casa: supporta tutti i vari programmi per la produttività, compresi quelli della suite di Office. Il tutto a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Leggendo la scheda tecnica, troviamo un processore Intel di ultima generazione quad-core che assicura prestazioni più che soddisfacenti, supportato da ben 12GB di RAM e da un SSD da 256GB: Puoi installare tutti i programmi che vuoi e salvare documenti anche pesanti senza avere la paura di riempire velocemente lo spazio disponibile. Lo schermo è da 14" con risoluzione FHD e con un’ottima luminosità. Questo lo rende compatto e anche molto leggero, pesando solamente poco più di un chilogrammo.

Non manca una webcam frontale utile per le videochiamate con i propri amici o per quelle di lavoro. La batteria assicura un’autonomia fino a otto ore e arrivi a fine giornata senza troppi problemi con un utilizzo normale.

