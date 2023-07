Climatizzatore portatile, questo è il modello da comprare oggi: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Il climatizzatore portatile può rivelarsi il giusto compromesso tra chi cerca la frescura offerta da un condizionatore classico, ma non vuole fare lavori di muratura o non può montarlo a parere, e chi vuole una soluzione più potente rispetto al classico ventilatore. In questi giorni di caldo afoso, i condizionatori sono l’unica soluzione per non soffrire l’afa e per trovare un minimo di refrigerio. Se siete alla ricerca di una soluzione veloce e affidabile, oggi su Amazon troviamo in offerta speciale il condizionatore portatile Argo Orion con uno sconto di ben il 49% che ci fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino e lo si paga praticamente la metà.

climatizzatore portatile Argo Orion

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Climatizzatore portatile Argo Orion 9000: caratteristiche e vantaggi

Il climatizzatore portatile Argo Orion 9000 btu/h rientra tra gli elettrodomestici di classe A, quindi è vantaggioso sia per il risparmio energetico sia per l’emissione di Co2. Include 3 modalità di funzionamento, in base alle proprie esigenze:

raffrescamento,

ventilazione,

deumidificazione.

In questo modo lo si potrà utilizzare come semplice ventilatore; come condizionatore portatile; o come deumidificatore per togliere l’umidità nella stanza, fattore determinante per una migliore sensazione di fresco. Argo Orion è anche facilmente gestibile tramite pannello comandi digitale con display a LED, oppure con un comodo telecomando multifunzione con display digitale così da controllarlo a distanza.

Molto interessante che sia dotato di timer digitale per l’accensione o lo spegnimento, in questo modo possiamo programmarlo a nostro piacimento senza doverlo ogni volta comandare. È anche facilmente trasportabile, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia. Facilmente pulibile grazie a un filtro dell’aria removibile, è lo stesso climatizzatore a segnalare quando è ora di pulire il filtro per garantire un’ottima qualità dell’aria. Nella confezione, troveremo anche un tubo flessibile, un adattatore per finestra e kit per installazione fissa a vetro.

Climatizzatore portatile Argo Orion 9000: prezzo e offerte

Veniamo ora al prezzo e all’offerta disponibile per il climatizzatore portatile Argo Orion 9000. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 230,40€, con uno sconto del 49%. Praticamente lo si paga la metà e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Se siete alla ricerca di un condizionatore portatile a un ottimo prezzo e con funzionalità avanzate, questo è quello che fa per voi.

Climatizzatore portatile Argo Orion