Amazon, il climatizzatore portatile costa pochissimo: sconto top

Il climatizzatore portatile Beko è in offerta con uno sconto del 37% e lo paghi veramente poco. Ottimo per la tua casa e per l'ufficio. Ecco le caratteristiche e quanto costa

È arrivato quel periodo dell’anno in cui bisogna attrezzarsi con i giusti strumenti per proteggersi dal caldo afoso e dalle temperature elevate. E tra questi strumenti ce ne è uno in grado di fare la differenza: il climatizzatore portatile. In molte abitazioni e in molti uffici non è possibile montare un condizionatore fisso o un impianto di raffreddamento e quindi è necessario utilizzare dei climatizzatori portatili che hanno il vantaggio di poter essere posizionati dove vogliamo. L’importante è avere la stanza attrezzata per questa tipologia di dispositivo. Tra i tanti condizionatori portatili disponibili sul mercato, ce ne è uno che oggi cattura l’attenzione. Stiamo parlando del modello Beko BP209C dotato di una potenza di refrigerazione di 9.000BTU, perfetto per stanze di 30-35 metri quadrati.

Stiamo parlando di un climatizzatore compatto e facile da installare, disponibile su Amazon con un super sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi meno di 190 euro e approfitti di un’occasione veramente speciale. Se stai cominciando a soffrire il caldo, non farti scappare questo affare: difficilmente troverai un altro condizionatore portatile con lo stesso rapporto qualità-prezzo.

Climatizzatore portatile Beko in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo imperdibile per il climatizzatore portatile Beko. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 188 euro, con un risparmio di poco più di 100 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori promo che puoi trovare sul web per un elettrodomestico di questo genere. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Le scorte sono limitatissime, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente. Per effettuare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Climatizzatore portatile Beko: le caratteristiche tecniche

Veniamo alle caratteristiche tecniche di questo elettrodomestico. Partiamo dalle dimensioni compatte, oltre al design slim, ideale per spazi domestici poco generosi. Il climatizzatore Beko in offerta è anche molto silenzioso, visto che produce circa 51 dB, dunque non ti disturberà in caso volessi tenerlo acceso mentre stai studiando, lavorando, guardando il televisore o dormendo. Lo sposti dove vuoi, grazie alle rotelline e al peso leggero. Così potrai usarlo in più camere, in base ai tuoi spostamenti e alle tue esigenze.

Per quanto concerne le funzioni, vanta una capacità di raffreddamento pari a 9000btu/h (Unità termiche britanniche). Mentre la capacità di deumidificazione è di 1L/h, ideale per garantire un ambiente salutare e per percepire ancora meglio la sensazione di fresco. Dotato di comodo telecomando, vanta anche la funzione ZoneFollow. In cosa consiste? In pratica rileva la temperatura in prossimità del telecomando e aggiusta il flusso d’aria di conseguenza. Facile da usare, è possibile rimuovere periodicamente il filtro e metterlo nel rubinetto per un semplice risciacquo.

