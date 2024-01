Cosa aspettarsi dalla miniserie The Regime

Fonte foto: HBO/Sky

Chi è in cerca di una nuova serie tv appassionante dopo la conclusione definitiva di The Crown e Succession, quest’anno potrebbe dare una possibilità a The Regime. Non siamo più nelle sale sontuose della monarchia inglese, ma nel palazzo di un moderno regime europeo in declino. Non c’è più una regina, dunque, bensì una dittatrice il cui dominio autoritario sta iniziando a scricchiolare. Scritta da Will Tracy, già sceneggiatore di Succession, The Regime è diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, che ha già lavorato a The Crown.

Di cosa parla The Regime

Al momento non ci sono troppi dettagli sulla trama di The Regime, ma di certo negli episodi non mancherà la satira politica. La miniserie HBO è composta da sei episodi e racconta, coprendo un arco temporale di dodici mesi, le vicende che si susseguono tra le mura del palazzo di un moderno regime dell’Europa centrale mentre la sua dittatrice, che è interpretata dall’attrice Premio Oscar Kate Winslet, vede la sua posizione diventare sempre più precaria a causa di alcuni dissidi interni.

Il cast di The Regime

Oltre alla già citata Kate Winslet, che qui veste i panni della protagonista e che già in passato ha recitato in un paio di progetti firmati HBO, nel cast di The Regime (che inizialmente doveva chiamarsi The Palace) ci sono anche Matthias Schoenaerts (già visto in Le regole del caos), Guillaume Gallienne (visto in Yves Saint Laurent e qui nei panni del marito della cancelliera) e Andrea Riseborough (già vista in Birdman; qui nei panni della ministra e braccio destro della cancelliera).

Altri interpreti sono Martha Plimpton (già vista in I Goonies; qui nei panni della Segretaria di Stato degli USA che cerca di difendere gli interessi del suo Paese nella nazione) e Hugh Grant (già visto in Wonka e Notting Hill; qui nei panni del leader di opposizione la cui incarcerazione innesca una serie di proteste).

Completano il cast della miniserie Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Cosmo, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics e Pippa Haywood. Will Tracy, oltre che sceneggiatore, è showrunner e anche produttore esecutivo con Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Hanno lavorato alla sceneggiatura anche Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart e Jen Spyra.

Dove è stata girata The Regime

Dove si trovano davvero i luoghi mostrati nella miniserie The Regime? La fotografia e le riprese si sono svolte nel Regno Unito e in Austria, in particolare al Liechtenstein Garden Palace, che fa parte del Liechtenstein Museum.

Quando esce The Regime

The Regime farà il suo debutto assoluto su HBO il 3 marzo 2024. In Italia la miniserie sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ma non è ancora chiaro se verrà trasmessa in contemporanea con la programmazione HBO oppure in seguito.