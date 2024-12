Cosa vedere in streaming oggi 5 dicembre 2024

Tra le novità in uscita oggi c’è una serie thriller con Keira Knightley, la seconda stagione della serie tv The Bad Guy e un film drammatico su uno scontro tra madre e figlia

Fonte foto: Netflix

Di cosa hai voglia, oggi? Di una serie tv italiana avvincente e ironica? Di un thriller che tiene con il fiato sospeso dalla prima all’ultima puntata? O magari di una storia più cupa e intensa ambientata negli anni ’30, su una madre ipercontrollante che concepisce e cresce la figlia con il solo scopo di renderla la perfetta donna del futuro? Sono queste alcune delle opzioni a disposizione da oggi sulle principali piattaforme di streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Su Netflix esce oggi Black Doves, serie tv thriller e di azione ambientata sullo sfondo di una Londra addobbata per le feste (nella foto).

La storia ruota intorno a Helen Webb (interpretata da Keira Knightley), spia di professione che da dieci anni trasmette i segreti del marito politico all’organizzazione per cui lavora, Black Doves. Quando il suo amante Jason (interpretato da Andrew Koji) viene assassinato, Helen e il suo vecchio amico Sam (Ben Whishaw) si mettono sulle tracce dell’assassino, scoprendo un complotto più grande di quanto immaginavano.

Da oggi è disponibile anche Beastars stagione 3, serie anime fantasy con protagonisti animali antropomorfi di ogni tipo. La storia inizia quando un lupo gentile vede risvegliarsi i suoi istinti predatori dopo che la sua scuola diventa teatro di un assassinio.

Cosa vedere oggi su Prime Video

La novità di oggi su Prime Video è l’attesa seconda stagione di The Bad Guy, che sarà tutta incentrata sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, che contiene anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, la serie tv dark comedy ha come protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e altri.

Esce oggi anche Hildegard – La Vergine Rossa. Nel film, ambientato nella Spagna degli anni ’30, Hildegart viene concepita ed educata dalla rigida madre Aurora per essere la perfetta donna del futuro. Ma il "Progetto Hildegart" arriva alla sua fine quando la ragazza, compiuti i 18 anni, inizia a sperimentare libertà e sensazioni inedite che la allontanano dal soffocante controllo materno, scatenando uno scontro tra le due donne.

Cosa vedere oggi su Disney+

Buone notizie per i fan del k-pop: da pochi giorni su Disney+ si può vedere Jung Kook: I Am Still – The Original, serie originale che ripercorre il tour promozionale di Jung Kook. La novità include interviste inedite, video dal dietro le quinte e anche la versione integrale di "Jung Kook ‘Golden’ Live On Stage".

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da pochi giorni su Infinity Selection (uno dei Prime Video Channel)si può vedere C’è anche domani, film che racconta vita e carriera del banchiere Ennio Doris tra il crollo di Lehman Brothers del settembre 2008 e la conseguente crisi finanziaria.