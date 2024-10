Black Doves, la nuova serie thriller con Keira Knightley

Fonte foto: Netflix

Arriva a dicembre su Netflix Black Doves, il «thriller di Natale» con protagonisti Keira Knightley e Ben Whishaw. I due – lei celebre tra le altre cose per The Imitation Game e Love Actually, lui per This Is Going to Hurt e A Very English Scandal – interpreteranno un improbabile duo spia-assassino che promette di rendere le feste di fine anno decisamente più intriganti e misteriose. La serie tv spy thriller, composta da sei episodi, è scritta e create da Joe Barton, noto anche per The Lazarus Project.

La trama di Black Doves

La protagonista Helen Webb (interpretata da Knightley) conduce una doppia vita: da una parte moglie di un politico e madre, dall’altra spia professionista che per un decennio ha passato i segreti di suo marito all’organizzazione-ombra per cui lavora, Black Doves.

Quando Jason (Andrew Koji), l’amante segreto di Helen, viene ucciso, la sua capa, l’enigmatica Reed (Sarah Lancashire), chiama un vecchio amico della protagonista per tenerla al sicuro.

Così entra in scena Sam Young (alias Ben Whishaw), un killer gentile e non privo di fascino. Dopo essere stato fuori gioco a lungo a causa di un lavoro non portato a termine, con conseguenze disastrose, l’uomo fatica a riabituarsi a Londra. Intanto, mentre il suo passato minaccia di raggiungerlo, il suo compito è proteggere Helen mentre lei indaga su chi ha ucciso Jason e perché.

Insieme i due si ritroveranno coinvolti in un complotto che, legandosi a un complesso scenario geopolitico, li porterà a mettere in discussione le scelte morali che hanno fatto.

«Ho iniziato a scrivere le sceneggiature per questo spettacolo durante le vacanze di Natale dell’anno scorso, alimentato da panini al tacchino e bottiglie di liquore alla panna scartate», ha detto Barton a Netflix nell’ottobre 2023. «Essere ora in produzione con un cast e una troupe pieni di persone il cui il lavoro che ammiro così tanto è incredibilmente emozionante e non potrei essere più entusiasta di vedere questo spettacolo prendere vita».

Il cast di Black Doves

Come detto, i protagonisti sono interpretati da Ben Whishaw e Keira Knightley, che per questo ruolo si è allenata nel combattimento corpo a corpo. «Mi è davvero piaciuto imparare tutte le diverse arti marziali che mi sono state insegnate», ha dichiarato l’attrice a Netflix.

Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire come non li avete mai visti prima. Black Doves, un thriller di spionaggio in sei episodi, in arrivo il 5 dicembre. pic.twitter.com/UwuFXninm4 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 14, 2024

Nel cast della serie tv ci sono anche Luther Ford (già noto per The Crown), Finn Bennett (True Detective: Night Country), Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show), Adeel Akhtar (Fool Me Once), Andrew Buchan (Carnival Row), Kathryn Hunter (Andor), Sam Troughton (Mank) e Ella Lily Hyland (Fifteen-Love).

Tra gli interpreti figurano inoltre Adam Silver (The Diplomat), Ken Nwosu (Look the Other Way and Run), Gabrielle Creevy (In My Skin) e Omari Douglas (Rye Lane).

La regia è di Alex Gabassi (The Crown) e Lisa Gunning (The Power). I produttori esecutivi sono Barton, Jane Featherstone (Chernobyl, This Is Going To Hurt), Chris Fry (Kaos, Giri/Haji) per SISTER, e Knightley.

Black Doves stagione 2 si farà?

È già stato confermato che la serie Black Doves avrà una seconda stagione. L’annuncio è arrivato durante l’Edinburgh TV Festival, ma al momento non ci sono altre informazioni su questo punto.

Quando esce Black Doves

Black Doves esce il 5 dicembre 2024 su Netflix.