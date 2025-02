Cosa vedere in streaming oggi 5 febbraio 2025

Escono oggi in streaming la serie Love You to Death e la commedia Kinda Pregnant con Amy Schumer. Tra le novità anche una serie thriller ambientata in un carcere in rivolta

Fonte foto: Apple TV+

Dodici celebrità devono sopravvivere nella giungla mentre Bear Grylls, iconico esperto di sopravvivenza, è sulle loro tracce. Chi uscirà vincitore da questa caccia all’uomo? È questo in poche parole ciò che accade nel reality competitivo Celebrity Bear Hunt, che esce oggi su Netflix. La conduzione dello show è di Holly Willoughby. Per chi preferisce le storie drammatiche ed emozionanti, invece, sulla stessa piattaforma da oggi si può vedere Anuja, film in cui una brillante dodicenne costretta a lavorare in fabbrica deve fare una scelta difficile per il proprio futuro e per quello della sorella quando le viene data l’opportunità di andare a scuola. A parte questi due titoli, ecco le altre novità di oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Arriva oggi su Netflix anche il film Kinda Pregnant, nuova commedia con Amy Schumer. La protagonista, Lainy, è una giovane donna la cui vita sta andando a rotoli, così come il suo piano di mettere su famiglia. La soluzione? Indossare un pancione finto e dire una bugia. Ma è proprio mentre si finge incinta che Lainy incontra e si innamora dell’uomo dei suoi sogni.

Sulla stessa piattaforma da oggi c’è anche Cella 211, serie drammatica in cui un avvocato per i diritti umani si finge un detenuto durante una rivolta carceraria, portando così inaspettatamente alla luce il suo lato più oscuro.

Di tutt’altro genere è la serie comedy Envidiosa, dedicata all’esilarante viaggio alla ricerca di sé stessa compiuto dalla quasi quarantenne Vicky dopo una tragica separazione.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entrano oggi a fare parte del catalogo di Prime Video i film Il Giurato e Sex Crimes – Giochi pericolosi. Il primo è un thriller psicologico del 1996 con Demi Moore, Alec Baldwin e Joseph Gordon-Levitt. Nella trama, un giurato coinvolto in un processo contro la mafia subisce pressioni da un sicario per influenzare il voto degli altri giurati.

Il secondo film invece, del 1998, racconta di un professore di liceo accusato di violenza sessuale da due studentesse, finché un poliziotto scopre il complotto nascosto dietro questo caso. Nel cast ci sono Kevin Bacon, Neve Campbell e Matt Dillon.

Cosa vedere oggi su Disney+

Tra i tanti film da recuperare nel catalogo di Disney+ c’è anche Pretty Woman, un grande classico che ancora oggi il pubblico ama riguardare. Uscito nel 1990, il film con Julia Roberts e Richard Gere racconta di un affascinante rubacuori e squalo della finanza, Edward Lewis, e della prostituta Vivian Ward. I due si incontrano per caso a Hollywood e iniziano a collaborare: lei ha bisogno di soldi, lui di una donna che lo accompagni nei pranzi e nelle cene di lavoro…

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da ieri su Infinity Selection si può vedere Confess, Fletch. In questa commedia a tinte gialle del 2022 con Jon Hamm il protagonista, diventato il principale sospettato di più omicidi, si sforza di dimostrare la sua innocenza e, contemporaneamente, è sulle tracce della collezione d’arte rubata della sua fidanzata.

Infine, esce oggi su Apple TV+ la serie dramedy Love You to Death – A Muerte (nella foto). Un uomo malato di cancro e una donna incinta recuperano il legame di amicizia che li aveva uniti durante l’infanzia, mettendo alla prova ciò che pensano di sapere a proposito dell’amore.