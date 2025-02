San Valentino 2025: serie e film d'amore da vedere su Netflix

Fonte foto: Giulia Parmigiani/Netflix

San Valentino 2025 in compagnia di un film d’amore o di una serie tv romantica? Netflix c’è! Oltre alle novità appena uscite in streaming, giusto in tempo per il 14 febbraio, nel catalogo della piattaforma si trovano ovviamente anche titoli più datati. One Day, ad esempio, ovvero la serie tv ispirata all’omonimo film: uscita da qualche mese, racconta il legame tra Dexter ed Emma, indissolubile anche quando la vita li porta uno lontano dall’altra. In alternativa ci sono la commedia romantica del 2018 Come fare perdere la testa al capo, con Glen Powell e Zoey Deutch; Come farsi lasciare in 10 giorni, film del 2008 con Matthew McConaughey e Kate Hudson; o ancora The Notebook – Le pagine della nostra vita, emozionante storia d’amore tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

Kinda Pregnant

Come accennato, però, nel catalogo di Netflix ci sono anche alcuni film e serie tv nuovi di zecca arrivati sulla piattaforma giusto in tempo per San Valentino 2025.

Il 5 febbraio è uscito ad esempio Kinda Pregnant: in questo film da ridere la protagonista, gelosa della gravidanza della sua migliore amica, indossa un pancione finto e racconta a tutti di essere incinta. E, intanto, trova pure l’amore della sua vita. Nel cast ci sono Amy Schumer, Brianne Howey e Will Forte. La regia è di Tyler Spindel.

Love Again

È uscito l’11 febbraio invece Love Again, con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e Céline Dion. In questo intenso film romantico la protagonista, ancora in lutto per la recente perdita del fidanzato, invia dei messaggi profondi e sinceri al telefono di lui. Così facendo, però, finirà per stringere un legame speciale con l’uomo che inaspettatamente legge le sue parole.

La Dolce Villa

Dal 13 febbraio è disponibile La Dolce Villa, novità ambientata in Italia con Scott Foley, Violante Placido e Maia Reficco. Nel film un padre preoccupato vola dagli Stati Uniti in Italia dopo aver scoperto che la figlia, che si è traferita lì, ha deciso di acquistare e ristrutturare una villa toscana in rovina. L’uomo vuole dissuaderla da questo progetto, che giudica folle, ma quando si ritroverà tra le vedi colline toscane scoprirà a sua volta l’amore e un nuovo scopo nella vita.

Love Is Blind stagione 8

L’amore è davvero cieco? Il noto reality Love is Blind cerca da anni di rispondere a questa domanda facendo incontrare alcuni single che, per dieci appuntamenti, provano a stabilire una connessione emotiva senza mai potersi vedere. Il 14 febbraio esce su Netflix l’ottava stagione.

Valeria stagione 4

Sempre il 14 febbraio esce anche la quarta stagione di Valeria, serie tv romantica spagnola che prende il nome dalla sua protagonista, una scrittrice che si avvicina di più ad alcune amiche – Carmen, Lola e Nerea – mentre attraversa un periodo emotivamente e professionalmente difficile. Le quattro donne riscoprono sé stesse mentre affrontano amori, delusioni e scelte difficili della vita.