Cosa c'è di nuovo su Netflix a settembre 2023

Fonte foto: Netflix

Cosa c’è di nuovo su Netflix a settembre? Tra le uscite più attese di questo mese c’è sicuramente la quarta stagione di Sex Education, che metterà definitivamente un punto alle avventure di Otis e dei suoi amici. Sono attese dal pubblico anche le nuove puntate di Disincanto (la serie animata firmata da Matt Groening, arrivata alla quinta stagione) e di DI4RI (nella seconda stagione i protagonisti affrontano l’ultimo anno delle medie). In arrivo il documentario Boy Scouts of America: le verità nascoste. Attraverso interviste esclusive, questo docufilm investigativo racconta il tentativo, da parte dell’associazione, di insabbiare alcuni abusi sessuali su minori. A seguire le altre novità di settembre 2023.

Le serie di settembre 2023 su Netflix

Per chi vuole prolungare il più possibile le spensierate atmosfere estive c’è la seconda stagione di Surviving Summer – Un’estate travolgente. Nelle nuove puntate Summer torna a Shorehaven con una rinnovata passione per il surf e il desiderio di ritrovare Ari e i vecchi amici. Wren, la capitana della squadra e nuova fiamma di Ari, le dà però del filo da torcere. Oltre a questa, ecco tutte le altre serie tv in arrivo su Netflix a settembre 2023.

1° settembre : Disincanto – Parte 5, DC’s Legends of Tomorrow – S7

: Disincanto – Parte 5, DC’s Legends of Tomorrow – S7 3 settembre : The Wolf – Non farti ingannare da lei

: The Wolf – Non farti ingannare da lei 6 settembre : Tahir’s House, Infamy, Polícia carioca

: Tahir’s House, Infamy, Polícia carioca 7 settembre : Top Boy – S3, La mia prediletta, Virgin River – S5 Parte 1, GAMERA Rebirth

: Top Boy – S3, La mia prediletta, Virgin River – S5 Parte 1, GAMERA Rebirth 8 settembre : In fiamme, Il tempo per noi, Spy Ops: operazioni special, Selling The OC – S2

: In fiamme, Il tempo per noi, Spy Ops: operazioni special, Selling The OC – S2 13 settembre : Le mille vite di Bernard Tapie, Wrestlers

: Le mille vite di Bernard Tapie, Wrestlers 14 settembre : DI4RI – S2

: DI4RI – S2 15 settembre : Surviving Summer – Un’estate travolgente – S2

: Surviving Summer – Un’estate travolgente – S2 21 settembre : Sex Education – S4, KENGAN ASHURA – S2

: Sex Education – S4, KENGAN ASHURA – S2 22 settembre : L’amore è cieco – S5

: L’amore è cieco – S5 26 settembre : Jill Dando: un mistero irrisolto

: Jill Dando: un mistero irrisolto 27 settembre : Encounters: l’industria degli UFO

: Encounters: l’industria degli UFO 28 settembre : Castlevania: Nocturne

: Castlevania: Nocturne 30 settembre: Preacher – S1-4

I film di settembre 2023 su Netflix

In El Conde il dittatore cileno Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, è un vampiro che vive nascosto in un edificio fatiscente. Stanco di essere ricordato negativamente, all’età di 250 anni Pinochet decide di non bere più sangue (e dunque di rinunciare all’immortalità) e di vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria. Ecco gli altri film in uscita su Netflix a settembre 2023.