Cosa cambia con la nuova versione di Chrome

Google accelera il programma di sviluppo del suo browser, Google Chrome. In queste ore, infatti, è stato avviato il rilascio della versione 119 di Chrome che arriva dopo appena tre settimane dal rilascio della versione 118.

Quest’accelerazione è legata alla volontà di ottimizzare ulteriormente il funzionamento del browser, mettendo subito a disposizione degli utenti nuovi strumenti ormai maturi per il rilascio nella versione stabile.

In particolare, Google ha annunciato il rilascio di Chrome 119 (119.0.6045.53) per Android, specificando che questa versione è in fase di distribuzione solo per un numero ridotto di utenti ma arriverà sul Play Store per tutti nel giro di pochi giorni.

In rilascio c’è anche Chrome 119 (119.0.6045.41) per iOS. Le versioni 119 per Desktop e ChromeOS sono ancora in beta e potrebbero essere rilasciate in versione stabile solo nel corso del mese di novembre.

Chrome 119: le novità

Con questa nuova versione del suo browser, Google introduce la possibilità di salvare e sincronizzare tra più dispositivi gruppi di schede. Questa funzione, per il momento, è riservata a utenti Enterprise ma dovrebbe, progressivamente, essere rilasciata anche per tutti gli utenti consumer del browser web.

Su iOS, inoltre, Google ha introdotto una nuova funzione (per ora esclusiva) che permette agli utenti del browser di continuare la navigazione passando da un dispositivo a un altro. Il browser ricorderà il punto esatto della pagina web e, sugli altri dispositivi iOS dell’utente, mostrerà un banner in alto che permetterà di riprendere la navigazione.

Oltre alle novità per le versioni stabili, Google lavora a altre funzioni per Chrome (su tutte le piattaforme e non solo Android e iOS), attualmente ancora nel circuito Canary, dedicato a chi vuole testare le novità prima del rilascio.

Con Chrome 119, l’azienda ha introdotto le anteprime nei collegamenti presenti nelle pagine web (basta passare sopra con il mouse nelle versioni desktop) e sta lavorando a un sistema di organizzazione intelligente delle schede, utile per gli utenti che utilizzano Chrome con decine di tab aperte. Entrambe le novità sono ancora in sviluppo e non arriveranno nella versione stabile di Chrome 119.

Si aggiorna la barra di ricerca di Chrome

Tra le novità in arrivo per Google Chrome ci sono nuove funzionalità per la barra di ricerca su desktop. Queste funzioni sono state appena presentate da Google ma, almeno ufficialmente, non fanno parte del pacchetto di novità della versione 119. Si tratta comunque di novità degne di nota.

La barra di ricerca di Chrome punta a diventare più intelligente grazie alla rilevazione e alla correzione degli errori di battitura, eseguita anche analizzato la cronologia di navigazione e i siti web più popolari, per risultati ancora più precisi.

Tra i risultati consigliati dalla barra di ricerca, inoltre, ci saranno anche le cartelle di preferiti. In questo modo, gli utenti possono accedere a una selezione di pagine web (già precedentemente organizzata in una cartella all’interno dei propri preferiti.

Si tratta di un sistema molto comodo, soprattutto per gli utenti che decine e decine di cartelle di preferiti già salvate. Da segnalare anche alcune modifiche al layout visivo dei risultati consigliati, ora più facili da leggere,