Cosa sappiamo del film The Witcher: Sirens of the Deep

Fonte foto: Netflix

Il mondo di The Witcher si arricchisce con una nuova storia, questa volta animata. Parliamo del film The Witcher: Sirens of the Deep, una delle novità Netflix in arrivo nel 2024. Si tratta del secondo film di animazione che racconta le avventure di Geralt di Rivia, personaggio creato dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e interpretato nella serie Netflix The Witcher da Henry Cavill. Almeno, fino a questo momento: come noto, dalla quarta stagione (che potrebbe arrivare su Netflix tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025) il protagonista sarà interpretato da Liam Hemsworth.

Il nuovo film animato di The Witcher

Nel film d’animazione The Witcher: Sirens of the Deep, di cui Netflix ha presentato un’anteprima durante l’ultima Geeked Week, il witcher e cacciatore di mostri Geralt di Rivia viene ingaggiato per indagare su una serie di misteriosi attacchi ai danni degli abitanti di un villaggio costiero. Viene così alla luce una battaglia secolare tra esseri umani e creature marine e Geralt dovrà sfruttare tutti i suoi contatti e le sue abilità per risanare il conflitto prima che degeneri in una guerra.

La storia raccontata dal film si colloca tra l’episodio 5 e l’episodio 6 della prima stagione di The Witcher ed è ispirata ai libri di Andrzej Sapkowski, nello specifico al racconto “A Little Sacrifice”. L’autore è consulente creativo del film.

Nel voice cast del film di animazione, nella versione originale, ci sono l’attore Doug Cockle (che dà voce a Geralt di Rivia anche nel videogioco The Witcher 3), Anya Chalotra (che qui dà voce a Yennefer, oltre a interpretarla nella serie originale), Joey Batey (idem per Jaskier) e Christina Wren. Il film d’animazione è scritto da Mike Ostrowski e Rae Benjamin, già sceneggiatori della serie originale, e prodotto da Lauren Schmidt Hissrich, già showrunner di The Witcher.

The Witcher: Sirens of the Deep in streaming

Il film di animazione The Witcher: Sirens of the Deep sarà disponibile su Netflix alla fine del 2024. La data esatta non è ancora stata annunciata.

The Witcher: cosa vedere oltre la serie tv

Oltre alla serie originale The Witcher e in attesa di The Witcher: Sirens of the Deep, su Netflix ci sono già altri titoli che espandono questo universo narrativo. Ne è un esempio il primo film d’animazione intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, uscito nel 2021. La trama racconta le origini di Vesemir, witcher e mentore di Geralt.

Sulla piattaforma di streaming c’è anche The Witcher: Blood Origin, serie prequel che racconta la creazione del primo witcher e gli eventi che hanno portato alla cosiddetta collisione delle sfere. È già stata annunciata anche la creazione di una serie spinoff dal titolo The Rats, con protagonisti sei ladri adolescenti che devono fare affidamento sulle loro abilità mentre cercano di mettere a segno il colpo della vita e di difendersi dai criminali del regno.