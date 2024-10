Cosa sappiamo di iPhone SE 4

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle indiscrezioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe al lavoro su un nuovo melafonino: il futuro iPhone SE 4.

L’ultima volta che un modello SE è arrivato sul mercato era il 2022 e da allora si erano perse un po’ le tracce di questo prodotto, offuscato dai modelli regolari presentati negli ultimi anni che hanno avuto modo di attirare l’attenzione dei consumatori.

A poche settimane dall’annuncio dell’ultimo iPhone 16, però, le cose potrebbero cambiare e i leaker sul web hanno già portato a galla una parte della presunta scheda tecnica di questo modello SE.

Cosa sappiamo sull’iPhone SE 4

Stando alle prime informazioni a disposizione, sembra che il nuovo iPhone SE 4 avrà un design molto simile a quello di iPhone 14. In base a questo, potrebbero esserci anche delle affinità sulla scheda tecnica, come col display, ad esempio, che dovrebbe essere un OLED da 6,1 pollici, con risoluzione 1.170×2.532 pixel e con il foro della fotocamera posizionato in bella vista nella parte superiore. Non dovrebbe esserci, invece, la Dynamic Island che rimarrà esclusiva dei modelli premium.

Da quel che sappiamo, su questo modello, Apple dirà anche addio al Touch ID facendo passare anche la versione SE al ben più moderno Face ID.

Secondo Mark Gurman, questo dispositivo sarà compatibile anche con Apple Intelligence, questo ha spinto i leaker a ipotizzare che il processore in dotazione sarà un A18 (lo stesso già visto su iPhone 16 base) affiancato da 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovrebbe essere decisamente essenziale con un solo sensore posteriore da 48 MP (forse lo stesso di iPhone 15 e 15 Plus) e una fotocamera frontale da 12 MP.

Se il processore in dotazione sarà quello già visto sul modello più recente di melafonino, allora su questo device ci saranno disponibili anche le stesse connessioni con il 5G (che arriva per la prima volta su un modello FE), il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C (limitata a 480 Mb/s) e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

Per quanto riguarda la batteria al momento non ci sono informazioni, ma non si esclude che Apple possa optare per la stessa già vista a bordo di iPhone 16. Infine, il sistema operativo sarà iOS 18.

Quando arriva iPhone SE 4

Stando alle indiscrezioni sul web, pare che il colosso di Cupertino abbia in mente di presentare ufficialmente il nuovo iPhone SE 4 a primavera 2025. Per quanto riguarda il prezzo i leaker hanno indicato una cifra compresa tra i 459 e i 499 dollari; un’ipotesi che, se fosse confermata, dimostrerebbe un leggero aumento rispetto al vecchio modello che all’uscita aveva un costo di 429 dollari.