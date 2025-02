IPhone SE 4 pronto al lancio: come è fatto

Fonte foto: Apple Newsroom

Apple sta per lanciare il nuovo iPhone SE 4. Le ultime informazioni sullo smartphone, che diventerà il nuovo entry level della gamma Apple, sono state diffuse da Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più affidabili per quanto riguarda le novità in arrivo per la casa di Cupertino.

Il nuovo iPhone SE 4 è a un passo dal debutto e la sua scheda tecnica è già oramai definita, con un design che richiamerà quello dei precedenti iPhone, in particolare iPhone 14 (in foto, insieme alla variante Plus), e specifiche che lo avvicineranno al ben più recente iPhone 16.

iPhone SE 4: quando arriva

Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, il nuovo iPhone SE 4 sarà svelato la prossima settimana (le date da segnare sul calendario sono quelle che vanno da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio).

Lo smartphone sarà svelato con un comunicato stampa, senza alcun evento di presentazione. Il debutto dovrebbe essere globale, con il nuovo iPhone SE 4 che sarà pronto per la commercializzazione in diversi mercati.

Gurman parla di un prezzo di circa 500 dollari per il nuovo entry level (ipotizziamo nella variante da 128 GB) con un aumento netto rispetto a iPhone SE 3, arrivato sul mercato con un prezzo di 429 dollari.

Per quanto riguarda il mercato italiano, considerando che SE 3 venne lanciato a 529 euro, è possibile ipotizzare un prezzo di lancio di circa 600 euro, ben al di sotto rispetto al listino di iPhone 16 (979 euro) che, però, può essere acquistato in rete a meno di 800 euro, da diversi mesi.

iPhone SE 4: come sarà

Le ultime informazioni confermano che il nuovo iPhone SE 4 sarà molto simile a iPhone 14 e, quindi, avrà un display OLED da 6,1 pollici con il notch, senza utilizzare la Dynamic Island (la cui presenza, invece, era stata anticipata da alcuni rumor).

Tra le specifiche tecniche del nuovo entry level di Apple troveremo il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm, e 8 GB di memoria RAM. Si tratta della stessa configurazione di iPhone 16 oltre che del minimo necessario per poter rendere iPhone SE 4 compatibile con Apple Intelligence.

In arrivo dovrebbero esserci due varianti, una da 128 GB e una da 256 GB. Il nuovo modello di Apple, secondo alcune indiscrezioni, sarà il primo smartphone della casa di Cupertino ha utilizzare un modem 5G proprietario, che Apple punta, in futuro, a utilizzare su tutta la gamma iPhone.

Il comparto fotografico sarà composto da una sola fotocamera posteriore, con sensore da 48 Megapixel (probabilmente lo stesso di iPhone 16), e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Apple dovrebbe realizzare almeno tre colorazioni del nuovo smartphone.