Cosa sappiamo di The Afterparty 2

La serie The Afterparty era stata rinnovata per una seconda stagione già a marzo dell’anno scorso e l’annuncio era stato diffuso mentre su Apple TV+ doveva ancora uscire il finale della prima stagione. Stando alle informazioni diffuse in seguito, il nuovo ciclo di episodi sarebbe dovuto uscire a fine aprile 2023. Ma, come già noto da qualche tempo, non sarà così. La nuova stagione è stata infatti posticipata e finalmente adesso possiamo dire con esattezza quanto ancora bisognerà aspettare prima di vedere la detective Danner ancora in azione su un nuovo caso da risolvere

Di cosa parla The Afterparty

La serie The Afterparty, prodotta da Chris Miller (che l’ha anche ideata) e Phil Lord, racconta con un particolare mix di generi le indagini su un caso di omicidio, che nella prima stagione è la morte Xavier (Dave Franco) al termine di una reunion scolastica che lui stesso aveva organizzato. La detective Danner (interpretata da Tiffany Haddish) e il collega Culp (John Early) cercano di risolvere il caso.

La particolarità della serie è che ogni puntata è dedicata al diverso punto di vista di una delle persone coinvolte: insieme al loro sguardo e al loro ruolo nella vicenda, cambiano anche il tono e il genere di narrazione usati nell’episodio. La serie è stata ben accolta dal pubblico e dalla critica. Nel 2022 è stata nominata come miglior serie comedy agli Hollywood Critics Association TV Awards. Christopher Miller ha inoltre ricevuto una nomination per la miglior regia, così come (per diverse categorie) gli attori Tiffany Haddish e Ben Schwartz.

The Afterparty 2: la trama

Cosa succederà nella stagione 2 di The Afterparty? Questa volta ci sarà un nuovo omicidio da risolvere, che avrà luogo durante un matrimonio. Nel breve trailer distribuito da Apple TV+, infatti, i diversi personaggi della nuova stagione vengono mostrati con le fattezze di piccole statuine posizionate su una torta nuziale a più piani. A indagare sul caso ci sarà ancora una volta la detective Danner.

Il cast di The Afterparty 2

La seconda stagione è nuovamente scritta e diretta da Christopher Miller, mentre Phil Lord sarà produttore esecutivo. Oltre a Tiffany Haddish, che interpreta la protagonista, nel cast di Afterparty 2 tornano anche altri volti noti della prima stagione, tra cui Sam Richardson e Zoë Chao nei panni di Aniq e Zoe. I nuovi attori e le nuove attrici del cast sono invece Zach Woods (già visto in Silicon Valley e The Office), Elizabeth Perkins (Sharp Objects, Weeds), Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul), Paul Walter Hauser (Black Bird, Cruella), Anna Konkle (Pen15), Jack Whitehall (Jungle Cruise, Clifford the Big Red Dog) e Vivian Wu (Away, Dead Pigs).

Quando esce The Afterparty 2

L’uscita in streaming di The Afterparty 2 è fissata per il 12 luglio 2023 su Apple TV+.