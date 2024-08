Il trailer di Disclaimer, la nuova serie tv di Alfonso Cuaron

La miniserie firmata dal regista messicano, con protagonista Cate Blanchett, sta per arrivare in streaming: ecco il primo teaser trailer

Fonte foto: Apple TV+

Mancano ormai poche settimane al debutto su Apple TV di Disclaimer – La vita perfetta, la nuova serie tv creata e diretta dal cinque volte vincitore dell’Academy Award Alfonso Cuarón. L’ispirazione per la storia arriva dal romanzo omonimo di Renée Knight, Disclaimer, pubblicato in Italia con il titolo La vita perfetta. Celebre per film come Gravity, Roma e I figli degli uomini, il regista messicano firma questa volta una miniserie thriller con protagonisti Cate Blanchett e Kevin Kline.

Trailer e trama di Disclaimer – La vita perfetta

Disclaimer – La vita perfetta è un thriller psicologico in sette puntate con protagonista la giornalista Catherine Ravenscroft (interpretata da Blanchett), che si è costruita una certa fama svelando i misfatti e le trasgressioni altrui.

Quando riceve un manoscritto da un mittente sconosciuto, Catherine resta sconvolta nel rendersi conto che il personaggio principale del romanzo inedito che ha tra le mani è proprio lei, e che la trama rivela i suoi segreti più oscuri.

Chi è l’autore di quel testo? Mentre cerca una risposta, la protagonista dovrà affrontare il suo passato se non vuole che la verità distrugga lei, la sua famiglia e ciò che ha costruito.

Questo il teaser trailer recentemente diffuso da Apple TV+:

Il cast di Disclaimer – La vita perfetta

Oltre ai protagonisti già citati, nel cast di Disclaimer – La vita perfetta ci sono Sacha Baron Cohen nei panni di Robert, marito di Catherine, e Kodi Smit-McPhee nel ruolo di loro figlio Nicholas.

Tra gli interpreti ci sono anche Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon. Indira Varma è la narratrice.

Co-prodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content, la serie è prodotta esecutivamente da Cuarón per Esperanto Filmoj insieme a Gabriela Rodriguez. Anche Blanchett è tra i produttori esecutivi, come anche Emmanuel Lubezki, Donald Sabourin e Carlos Morales. Knight è co-executive producer.

Qui sotto alcune foto in anteprima:

Dove è stato girato Disclaimer?

Le riprese della miniserie si sono svolte in diverse parti del mondo tra l’estate del 2022 e la primavera del 2023. La troupe è stata prima ad Archway (quartiere nella città di Londra), poi all’aeroporto di Pisa in Italia, in Messico, in Australia (a Sidney) e infine in Sudafrica.

Quando esce Disclaimer – La vita perfetta

Dopo la presentazione in anteprima alla 81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la miniserie Disclaimer – La vita perfetta firmata da Alfonso Cuaron uscirà in streaming su Apple TV+ dall’11 ottobre 2024.

Saranno da subito disponibili i primi due episodi. È poi prevista l’uscita di nuove puntate ogni venerdì, fino al 15 novembre 2024.