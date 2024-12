Cosa vedere in streaming oggi 15 dicembre 2024

Fonte foto: Alejo Bernal / Shutterstock

Il weekend è sempre il momento migliore per riprendersi dalle fatiche della settimana, magari recuperando un film o una serie tv che non abbiamo ancora avuto il tempo di guardare. Le opzioni sulle principali piattaforme di streaming non mancano: ad esempio, la serie tv thriller d’autore diretta dall’acclamato Alfonso Cuaron. Per chi vuole divorare una puntata dopo l’alta, invece, da oggi sono disponibili tutte le stagioni del family drama Parenthood e del thriller sci-fi The 100.

Cosa vedere oggi su Netflix

A volte la realtà supera la fantasia: lo dimostra The Kings of Tupelo: una saga criminale, bizzarra storia true crime disponibile da pochi giorni su Netflix. Al centro di questo documentario in tre puntate c’è infatti la strana teoria complottista di un imitatore di Elvis che degenera nel tentativo di assassinare il presidente statunitense.

Tra le novità di oggi su Netflix ci sono invece il film Terminator – Destino Oscuro e la serie tv Parenthood, di cui sono da subito disponibili sei stagioni. Di genere family drama e originariamente trasmessa tra il 2010 e il 2015, questa serie tv racconta gioie e dolori di essere genitori di un gruppo di protagonisti in California.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Esce oggi su Prime Video la quarta stagione di L’uomo Tigre, iconica serie anime in cui un feroce lottatore sfida l’organizzazione che lo ha reso famoso. Originariamente la serie tv è andata in onda tra il 1969 e il 1971.

A disposizione degli abbonati ci sono da pochi giorni anche le prime sette stagioni di The 100, serie sci-fi in cui ciò che resta dell’umanità, che si è allontanata dalla Terra in seguito a una guerra nucleare, invia cento giovani per ricolonizzare il pianeta. Ma le sfide che questi "nuovi terrestri" dovranno affrontare saranno inimmaginabili.

Cosa vedere oggi su Disney+

Per immergersi nelle atmosfere natalizie, dato che manca sempre meno al 25 dicembre, su Disney+ c’è il corto di animazione An Almost Christmas Story. La visione dura solo 21 minuti.

Nella trama un gufetto di nome Moon si ritrova bloccato nell’albero destinato al Rockefeller Plaza e, mentre prova a fuggire dalla città, fa amicizia con una bambina smarrita di nome Luna.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Gli appassionati di thriller possono recuperare su Apple TV+ la visione di Disclaimer, novità uscita qualche settimana fa e diretta da Alfonso Cuaron. Basata sul romanzo omonimo di Renée Knight, la storia parla di una acclamata giornalista che ha costruito il suo successo sul rovinare la reputazione altrui. Le cose cambiano quando la donna riceve a casa un manoscritto anonimo che, sorprendentemente, rivela alcuni segreti inconfessabili sulla sua vita di cui in teoria nessuno dovrebbe essere a conoscenza.