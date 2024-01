Cosa vedere dopo The Bear

Fonte foto: Chuck Hodes/FX

Premiata ai Golden Globes e agli Emmy, la seconda stagione di The Bear (in streaming su Disney+) si conferma una delle serie tv che nella passata stagione hanno maggiormente entusiasmato pubblico e critica. La terza stagione è già stata confermata e le riprese dovrebbero iniziare nella prima parte del 2024: la data di uscita sulla piattaforma, però, non è ancora nota. Nell’attesa, ci sono altre serie tv e film da vedere in streaming che potrebbero piacere a chi ha amato le vicende del giovane chef Carmy, interpretato da Jeremy Allen White.

This Is Going To Hurt

In The Bear Carmy è sull’orlo di un esaurimento nervoso: è travolto dallo stress dell’ambiente frenetico e tossico in cui lavora ed è di fatto incapace di gestire e capire le proprie emozioni. In This Is Going To Hurt, miniserie disponibile su Disney+, si verifica una situazione analoga, tra l’altro raccontata con lo stesso piglio cinico. Non siamo nelle cucine di un ristorante, ma nel reparto di ginecologia e ostetricia di un ospedale pubblico inglese. Prodotta da BBC e AMC, la serie è ambientata a Londra nel 2006.

Sweetbitter

La protagonista di questa serie drammatica in due stagioni (su Prime Video, con abbonamento Premium) si chiama Tess, si è appena trasferita a New York e inizia a lavorare in un noto ristorante del centro. In Sweetbitter però il mondo della cucina raffinata e del mangiare bene cela un lato oscuro, una tana del Bianconiglio nella quale Tess precipita tra alcol, droga e lussuria.

Gentefied

Uscita nel 2020 e disponibile su Netflix, Gentefied ha per protagonisti tre cugini di origini messicane, Chris, Ana ed Erik, che cercano di mandare avanti la taqueria (cioè il ristorante specializzato in tacos) avviata dai nonni al loro arrivo negli Stati Uniti. Creata da Marvin Lemus e Linda Yvette Chávez, la serie racconta sì le difficoltà del settore della ristorazione e delle piccole attività a gestione familiare, ma anche la vita da immigrati negli Stati Uniti con tutte le incertezze e ingiustizie che ne derivano. Sono disponibili due stagioni.

Il sapore del successo

Chi ha amato The Bear potrebbe apprezzare anche il film Il sapore del successo, in streaming su Rai Play e a noleggio su altre piattaforme. Il protagonista è uno chef in crisi che, per realizzare il sogno di avere un ristorante tutto proprio e ottenere agognata terza stella Michelin, deve rimettersi in sesto e tirare fuori il meglio che può dare. Non sarà solo in quest’impresa. Nel cast ci sono Bradley Cooper, Riccardo Scamarcio, Emma Thompson, Uma Thurman, Alicia Vikander, Lily James e Daniel Brühl.

Soul Kitchen

Una commedia musicale culinaria con un pizzico di emozioni da thriller: ecco Soul Kitchen. In questo film del 2010, disponibile a noleggio su Chili, Prime Video e altre piattaforme, Zinos gestisce un modesto ma suggestivo ristorante ad Amburgo, ma una serie di eventi inattesi sconvolgono la sua quotidianità.