Cosa vedere in streaming oggi 28 dicembre 2024

Mentre l’anno volge al termine, è tempo di bilanci su ogni fronte: anche su quello dell’intrattenimento. In questi giorni non a caso abbondano le classifiche: i migliori film del 2024, le serie tv più belle dell’anno… I giorni di vacanza a cavallo tra vecchio e nuovo anno sono allora il momento migliore per recuperare alcuni dei titoli più interessanti usciti sulle piattaforme di streaming negli ultimi mesi. I suggerimenti da cui iniziare non mancano, insieme agli immancabili nuovi titoli disponibili da oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Iniziamo con una novità. Arriva oggi su Netflix la nuova stagione di L’isola e il maestro, produzione greca dal taglio drammatico e sentimentale.

Il protagonista della trama è un musicista che accetta di dirigere un festival su un’isola suggestiva e remota, ma inaspettatamente qui vive un nuovo amore e si ritrova coinvolto nei problemi delle persone che incontra.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Invincible ha già conquistato un’ampia fetta di pubblico, che attende con trepidazione la terza stagione (in uscita il 6 febbraio 2025). Nel frattempo, si possono recuperare le prime due stagioni su Prime Video.

Basata sulla pluripremiata serie a fumetti di Robert Kirkman, la serie tv di animazione racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson che eredita i superpoteri del padre e prova a diventare il più forte difensore della Terra.

Chi non l’ha ancora vista, può recuperare altrimenti la serie comedy Pesci Piccoli. I protagonisti sono alcuni volti noti dei The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) nei panni dei dipendenti di una piccola agenzia pubblicitaria alle prese con clienti improbabili e campagne assurde. La seconda stagione esce nel 2025.

Cosa vedere oggi su Disney+

Sei in vena di un horror? Su Disney+ si può recuperare Hold Your Breath, che è uscito nel 2024. Diretto da Karrie Crouse e Will Joines, il film è ambientato in Oklahoma degli anni Trenta. Mentre alcune terribili tempeste di sabbia si abbattono sullo stato, una donna è convinta che una presenza inquietante e misteriosa stia provocando la sua famiglia.

A proposito di uscite notevoli da recuperare, chi non l’ha ancora fatto può vedere sempre su questa piattaforma Povere creature!, film rivelazione di Yorgos Lanthimos. Tratto dal romanzo di Alasdair Gray, il film include nel cast Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Un film per tutta la famiglia: da oggi su Paramount+ si può guardare IF – Gli amici immaginari, film di animazione del 2024 scritto, diretto, ideato, co-interpretato e co-prodotto da John Krasinski. Il protagonista è un uomo che può vedere e parlare con gli amici immaginari delle persone, e stringe amicizia con quelli che sono stati dimenticati.

Infine, oggi in prima serata su Sky Documentaries e in streaming su NOW si può vedere la docuserie Leggende del Tennis, con protagonisti i nomi di spicco di questo sport.