Cosa vedere in streaming oggi 10 dicembre 2024

Chi ha seguito su Netflix le tre stagioni della serie di animazione antologica Love, Death + Robots, probabilmente amerà Secret Level, una delle novità più attese di quest’anno e che arriva proprio oggi in streaming. Tra le novità odierne ci sono anche una docuserie sportiva sul polo professionistico e un documentario sugli abusi subiti dai bambini delle comunità indigene in Canada.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix Jamie Foxx: What Had Happened Was…, spettacolo di stand-up comedy con l’attore premiato agli Oscar e ai Golden Globe, cantante e comico Jamie Foxx. Questo speciale è un "one man show" in cui Foxx torna sul palco per mettere le cose in chiaro dopo le notizie relative ai suoi problemi di salute e ricoveri in ospedale.

Un’altra novità di oggi è Polo, il titolo giusto da guardare se vi siete sempre chiesti cosa ci fosse esattamente dietro le quinte di questo sport. La docuserie, infatti, propone uno sguardo intrigante sul polo professionistico e sulle vite degli atleti dentro e fuori dal campo.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi su Prime Video sono disponibili i primi episodi dell’attesissima Secret Level, nuova serie antologica di animazione per adulti che si ispira alle atmosfere, ai mondi e ai personaggi di alcuni dei videogiochi più celebri al mondo. La novità è firmata dalle menti creative dietro Love, Death + Robots.

Creata da Tim Miller, che è anche executive producer, la serie tv di animazione ha un voice cast d’eccezione che include Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna, Ricky Whittle, Patrick Schwarzenegger, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Laura Bailey, e Michael Beach.

Cosa vedere oggi su Disney+

Quando diverse tombe senza nome vengono rinvenute nel terreno di una Indian residential school gestita dalla Chiesa cattolica in Canada, l’indignazione infiamma l’intera nazione. C’è proprio questa notizia sconcertante al centro del nuovo documentario di National Geographic Sugarcane, da oggi su Disney+.

Il ritrovamento delle tombe permette, dopo anni di silenzio, di portare alla luce gli abusi subiti da molti bambini delle comunità indigene. Sugarcane ricostruisce e racconta il sistema che ha reso possibile quei terribili avvenimenti e anche la resilienza delle comunità che si portano sulle spalle il peso di quel trauma.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su RaiPlay si può recuperare gratuitamente la serie tv italiana Never Too Late. Ambientata nel 2046, la storia racconta di cinque adolescenti nati e cresciuti su una Terra che è ormai senza più ossigeno, in cui la natura è vietata alle persone così da poter essere tutelata e protetta. Dopo la misteriosa scomparsa dei loro genitori, i cinque protagonisti infrangono il divieto e si introducono nella foresta di Nur per scoprire la verità e riappropriarsi del proprio destino.