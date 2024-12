Cosa vedere in streaming oggi 6 dicembre 2024

Fonte foto: Apple TV+

Il genere heist è particolarmente popolare, e non da tempi recenti: film e serie tv che raccontano spettacolari furti e rapine a banche, musei e simili riescono quasi sempre ad affascinare il pubblico, specialmente se includono una certa dose di astuzia, azione e audacia. Ecco, tra le novità di oggi sulle principali piattaforme di streaming c’è anche una nuova serie tv che parla di un furto milionario realmente accaduto. Non si tratta di banconote, gioielli, diamanti né reperti rarissimi: questa volta "l’oggetto" sottratto è… sciroppo d’acero. Le cose da sapere su questa e sulle altre uscite odierne.

Cosa vedere oggi su Netflix

Un’epopea biblica in cui Maria, giovane ed emarginata, è costretta a nascondersi a seguito all’immacolata concezione. Con Giuseppe e il figlio neonato Gesù si darà alla fuga per salvare il figlio da Erode. È questa la trama di Storia di Maria, nuovo film che esce oggi su Netflix. Nel cast ci sono Noa Cohen, Anthony Hopkins e Ido Tako. Diretto da DJ Caruso (già noto per Disturbia e Sono il numero quattro), questo nuovo film promette di svelare un lato inedito del personaggio di Maria.

Sempre in tema natalizio, ma decisamente di altro genere, è A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, anche questo da oggi disponibile su Netflix. L’icona pop Sabrina Carpenter è la protagonista di questo speciale delle feste in cui, oltre ad esibirsi in iconiche cover natalizie e in alcuni dei suoi successi, interagisce con ospiti comici e inaspettati, tra duetti e sorprese.

Cosa vedere oggi su Prime Video

È un caso di cronaca realmente accaduto ma molto particolare quello raccontato nella nuova serie The Sticky – Il grande furto, da oggi su Prime Video. La dark comedy incalzante racconta infatti il grande furto di sciroppo d’acero dalle riserve nazionali del Quebec per un valore di oltre 18 milioni di dollari. Nel cast ci sono Margo Martindale, Chris Diamantopoulos e Guillaume Cyr.

Cosa vedere oggi su Disney+

Da oggi su Disney+ sono disponibili tutti gli episodi di Uonderbois, serie tv italiana che ha come protagonisti cinque inseparabili amici di Napoli che si fanno chiamare, appunto, i Uonderbois. Dopo il furto di una statuetta di Maradona e l’apparizione dal loro idolo Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli, i cinque si lanceranno in un’avventura tra misteri e tesori della città.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Novità per grandi e piccoli oggi su Paramount+. In Zorro Don Diego de la Vega, dopo essere diventato sindaco di Los Angeles nel 1821, deve schierarsi contro il corrotto Don Emmanuel. In Dora S2b, invece, la celebre esploratrice amata dai bambini torna nella foresta pluviale tra ostacoli, trappole e avventure emozionanti e divertenti.

Su Apple TV+ da oggi si può vedere anche Fly Me to the Moon (nella foto), commedia romantica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo della storica Missione Apollo 11 della NASA. Dopo l’uscita al cinema della scorsa estate, il film è ora disponibile in streaming.