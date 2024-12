Cosa vedere in streaming oggi 7 dicembre 2024

Fonte foto: Shutterstock

Hai in programma un sabato sera davanti alla tv e sei in cerca di un titolo avvincente da guardare oggi? Tra le commedie diventate ormai un classico del genere c’è il franchise Una notte da leoni, che è composto da tre film; ma sulle principali piattaforme di streaming non mancano le alternative per chi preferisce trame ispirate a eventi realmente accaduti, racconti dal retrogusto thriller oppure storie dalle atmosfere gioiosamente natalizie. D’altronde, siamo nel weekend dell’Immacolata, festività che cade come ogni anno l’8 dicembre: una data che, in diverse case e città italiane, coincide con l’accensione ufficiale dell’albero di Natale. Non c’è momento migliore di questo, allora, per iniziare davvero a immergersi nel clima delle feste di dicembre.

Cosa vedere oggi su Netflix

Da pochi giorni su Netflix è disponibile Biggest Heist Ever: la più grande rapina di sempre, un documentario che racconta la storia dei "Bonnie e Clyde dei Bitcoin". Così è stata soprannominata una coppia diventata famosa per aver messo a segno una rapina incredibile e molto redditizia.

Sempre un documentario, sebbene di genere del tutto diverso, è Churchill in guerra: i quattro episodi da poco disponibili in streaming approfondiscono il ruolo cruciale di Winston Churchill nella Seconda guerra mondiale.

Chi è in vena di un dramma avvincente può guardare invece Echoes of the Past. Yehia, il protagonista di questa serie tv egiziana, è stato ingiustamente accusato dell’omicidio della sorella ed è fermamente deciso a vendicarsi e a trovare il vero colpevole.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Chi è in cerca di un film divertente per passare la serata può recuperare Una notte da leoni, che da pochi giorni è entrato a far parte del catalogo di Prime Video.

Sono da poco disponibili anche i due sequel della commedia, ovvero Una notte da leoni 2 e Una notte da leoni 3. Il leitmotiv dei film è sempre lo stesso: festeggiamenti folli, imprevisti tragicomici e corse contro il tempo per recuperare il disperso di turno.

Cosa vedere oggi su Disney+

Per iniziare a calarsi nell’atmosfera delle feste oggi su Disney+ si può guardare Festa in casa Muppet, iconico film-musical del 1992 in cui i Muppet interpretano la classica favola di Charles Dickens. Parliamo ovviamente di A Christmas Carol, in cui un anziano molto avaro riscopre il vero significato nel Natale. Una visione perfetta per tutta la famiglia.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su MGM+ (uno dei Prime Video Channel) è da poco disponibile Millennium – Uomini che odiano le donne, film in cui il giornalista Mikael Blomkvist e la hacker Lisbeth Salander sono sulle tracce di una donna scomparsa da quarant’anni. Diretto da David Fincher e uscito in Italia nel 2012, il film – il cui titolo originale è The Girl with the Dragon Tattoo – include nel cast Daniel Craig e Rooney Mara.

Su Paramount+ si può recuperare invece Fit for Christmas, una commedia romantica in cui fitness e amore si intrecciano.