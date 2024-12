Cosa vedere in streaming oggi 19 dicembre 2024

Fonte foto: Prime Video

MrBeast, con più di 320 milioni di iscritti sul suo canale, è lo youtuber più seguito al mondo e ha costruito la sua fama creando video e contenuti su sfide estreme che lo coinvolgono spesso in prima persona. Proprio queste sfide estreme sono al centro del primo game show creato e condotto da MrBeast, che esce oggi in streaming. La realizzazione di questo programma ha suscitato polemiche e controversie: la visione delle puntate farà altrettanto? Per scoprirlo non resta che guardare questa novità, che però non è l’unica ad arrivare oggi sulle principali piattaforme.

Cosa vedere oggi su Netflix

L’attesa è finita: da oggi su Netflix è disponibile la sesta stagione di Virgin River. Chi è appassionato di storie romantiche con un pizzico di dramma può cogliere l’occasione per recuperare interamente questa serie tv, la cui protagonista è un’infermiera che lascia Los Angeles per trasferirsi in una remota cittadina che si rivelerà piena di sorprese e nuovi inizi, anche dal punto di vista sentimentale.

Da oggi è a disposizione su Netflix anche la nuova stagione di Il principe dei draghi, serie di animazione adatta a tutta la famiglia (la visione è indicata per bambini dai 10 anni in su) in cui una incredibile scoperta spinge due principi umani e un elfo a unire le forze per riportare la pace tra le loro nazioni in guerra.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Beast Games, questo il titolo del game show ideato e condotto dallo youtuber MrBeast, esce oggi su Prime Video. Nel programma centinaia di partecipanti mettono alla prova la propria resistenza fisica, emotiva e mentale per provare a vincere un vertiginoso montepremi in denaro.

Cosa vedere oggi su Disney+

Su Disney+ sono disponibili numerose puntate dei Griffin, ma, dato il periodo, si può recuperare la visione di Un bianco, bianco Natale, episodio natalizio uscito sulla piattaforma a fine novembre 2024.

Chi vuole approfittare del periodo natalizio per recuperare qualche uscita notevole dell’ultimo anno può cercare invece Morte e altri dettagli, serie tv con Violett Beane e Mandy Patinkin nei panni di una coppia di investigatori che devono risolvere un omicidio avvenuto su un transatlantico che sta attraversando il Mediterraneo.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Dalle 21.15 oggi su Sky Arte e in streaming su NOW si può vedere L’Urlo di Munch – Il grande furto, il documentario sull’audace furto del celebre dipinto raccontato direttamente dall’autore di questo furto.

È disponibile da pochi giorni su Paramount+ As1one: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey, interessante e attuale docuserie in quattro puntate che racconta la storia del primo gruppo pop al mondo a tenere insieme componenti arabo-palestinesi ed ebreo-israeliani.

La band si trasferisce a Los Angeles nell’ottobre 2023, poche ore prima che in patria scoppi la guerra: un evento tragico che mette alla prova il messaggio che il gruppo musicale vuole mandare, prima ancora che il loro viaggio abbia effettivamente inizio.