Cosa vedere su Netflix a San Valentino

Ci sono tanti modi di parlare di coppie, relazioni, amore, romanticismo… Lo sa bene Netflix, che nel suo catalogo ha recentemente aggiunto numerosi nuovi titoli che trattano questi temi, pur con approcci diversissimi. Che si preferisca la classica storia sentimentale a lieto fine oppure un racconto più sensuale o avvincente, l’offerta della piattaforma di streaming può soddisfare qualunque desiderio.

Se si ha in programma una romantica serata a due, magari dopo una cena a lume di candela, un film d’amore tenero, ma senza drammi, è la scelta giusta. Ma c’è chi potrebbe desiderare una visione più coinvolgente: ricca di colpi di scena e suspense, magari, oppure carica di tensione sessuale e desiderio. Sulla piattaforma di streaming ce n’è per tutti i gusti: film, serie tv, reality show, documentari… Ecco i migliori titoli distribuiti su Netflix nelle ultime settimane, per trascorrere da soli o in compagnia San Valentino.

Il trattamento reale

Chi cerca una commedia romantica classicissima può scegliere questo film, uscito su Netflix il 20 gennaio. La protagonista è Izzy, parrucchiera newyorkese che viene assunta in occasione delle nozze dell’affascinante principe Thomas, che sta per sposarsi in un matrimonio di convenienza. Tra i due scocca presto una scintilla.

L’amore è cieco

Si tratta di una serie unscripted di Netflix in cui vari single si incontrano senza mai vedersi in faccia. Quando si ritiene di aver trovato la propria anima gemella, si può avanzare una proposta di matrimonio e mettere alla prova il rapporto nel mondo reale. Il senso di questi appuntamenti al buio è stringere relazioni amorose significative indipendentemente dall’aspetto fisico e dall’età.

A febbraio sono uscite sia la seconda edizione della versione statunitense (qui i single partecipanti sono di Chicago) sia la prima edizione di L’amore è cieco: Giappone.

Amore e guinzagli

In questo film sudcoreano viene raccontata l’eccitante storia tra Ji-hoo, uomo desideroso di obbedire e sottomettersi, e Ji-woo, donna fredda che scopre un impensato piacere nel comandare. La loro relazione inizia con contratto, ma avrà sviluppi sorprendenti.

Il truffatore di Tinder

In questo stupefacente docufilm si ripercorre la storia di un giovane uomo che per anni si è finto un playboy ricchissimo e affascinante, truffando numerose donne conosciute su Tinder.

Sono proprio alcune di queste a prendere voce nel documentario e a raccontare come sono riuscite a consegnare il il truffatore alla giustizia.

Oscuro desiderio

Qual è il confine tra passione e ossessione? Se lo chiede anche Alma Solares, professoressa universitaria che ha una breve ma intensa relazione con il ventitreenne Dario Guerra. Tornata a casa dal marito e dalla figlia, nonostante ne abbia tutte le intenzioni, non riesce a smettere di pensare all’amante. Ma nella focosa ossessione che la invade si nasconde un passato pieno di segreti… È questa la trama di Oscuro desiderio, serie tv disponibile su Netflix, di cui da pochi giorni è uscita la seconda stagione.