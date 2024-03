Cose che non sapevi di poter fare con ChatGPT

Conosciuta come TecnoLaura, è una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Da poco più di un anno si parla sempre più frequentemente di intelligenza artificiale generativa, ma non tutti sanno come sfruttare il suo potenziale.

Ormai si sa, l’intelligenza artificiale generativa, sotto forma di strumenti come ChatGPT, riesce a semplificare tantissime attività, soprattutto ripetitive e particolarmente noiose, della vita quotidiana, che si tratti di sfera personale o professionale. Questi tool si trasformano in veri e propri assistenti digitali se siamo in grado di dare i giusti comandi e sfruttarne le funzionalità. In questo articolo parliamo proprio di 3 cose che puoi fare con l’AI generativa che forse non conoscevi, utilizzando ChatGPT.

Usare il controllo vocale tramite applicazione

Forse non sapevi che ChatGPT ha un’app pensata per sfruttare lo strumento anche dallo smartphone. Funziona in modo simile al sito su pc, ma ha una caratteristica che rende ancora più veloce e semplice l’uso. Consente infatti anche il controllo vocale: questo significa che puoi smettere di usare le mani e dettare i tuoi prompt, cioè i comandi con le richieste e i dettagli di ciò che vuoi ottenere.

Ma non è finita qui. Oltre a dettare potrai parlare direttamente con ChatGPT toccando l’icona delle cuffie in basso. Dopo aver scelto la voce, l’AI ti risponderà, in una conversazione ancora più naturale e spontanea.

Creare il programma perfetto per viaggi o meeting

Sappiamo tutti quanto possa essere complicato e faticoso programmare un viaggio o tenere i tempi durante una riunione, per parlare di tutti i punti all’ordine del giorno rimanendo focalizzati. L’AI generativa può venire in nostro soccorso perché particolarmente “brava” a creare programmi più o meno approfonditi al posto nostro.

Ad esempio, puoi scrivere: “Vado a Berlino per 4 giorni, da giovedì a domenica. Crea un programma di viaggio dettagliato che comprenda ogni giorno almeno una tappa culinaria per consentirmi di provare un piatto tipico, tra un luogo d’interesse e l’altro”. Se la risposta non ti soddisfa completamente puoi aggiungere altri dettagli e specifiche su bisogni e gusti.

Parlando di meeting, puoi chiedere a ChatGPT qualcosa di simile: “Crea un’agenda dettagliata per una riunione di team di 45 minuti, ipotizzando la scaletta dei temi con i tempi specifici per ognuno. L’obiettivo è di parlare del lancio del nuovo progetto scolastico per avvicinare le ragazze al mondo della tecnologia”. Sono sicura che i risultati ti sorprenderanno.

Creare la struttura delle tue presentazioni, approfondendo punto per punto

A chi non è mai capitato di dover creare una presentazione da zero e provare il panico da “foglio bianco”, senza sapere da dove partire? L’AI può essere di grande aiuto anche per creare presentazioni efficaci su qualsiasi tema, almeno per quanto riguarda la struttura e il cosiddetto scheletro che contengono la scaletta degli argomenti, l’ordine e la loro suddivisione nelle varie slide.

Immaginiamo un prompt che potrebbe essere qualcosa di simile: “Devo tenere una lezione di circa un’ora per parlare dell’utilizzo della tecnologia nelle scuole, evidenziando i vari strumenti e i potenziali vantaggi. Crea una presentazione che mi guidi nel discorso, con indice e i vari temi da trattare”. Il gioco è fatto!

Esportare e condividere con altri le tue conversazioni

Se desideri salvare le tue conversazioni con ChatGPT localmente o condividerle con qualcun altro, puoi farlo in pochi secondi.

Per condividere una chat, fai clic sull’icona di condivisione (freccia rivolta verso l’alto) in alto a destra nella pagina della chat: ti verrà fornito un collegamento che potrai inviare ad altri per condividere il tuo scambio con l’AI.

Per esportare i dati della chat, invece, fai clic sul nome del tuo account in basso a sinistra nella pagina di conversazione e vai su “Impostazioni”. Nella sezione “Controlli dei dati”, vedrai l’opzione per esportare. Prima che i tuoi dati vengano esportati, devi confermare la richiesta a ChatGPT. L’esportazione includerà i dettagli del tuo account e un collegamento che scadrà 24 ore dopo la richiesta. Dopo aver confermato, verrà inviata un’e-mail all’indirizzo associato al tuo account ChatGPT contenente il link per il download dei dati.

Giocare con l’intelligenza artificiale

ChatGPT è utile per tantissimi motivi, non solo seri ma anche divertenti e di svago.

Ad esempio, sono diversi i giochi che puoi fare con il chatbot, sia per testare le sue abilità sia, semplicemente, per passare il tempo. Tra i giochi c’è Tris (Tic-Tac-Toe), per cui ChatGPT genererà una griglia numerata per consentirti di indicare la posizione da contrassegnare con X o O; se chiederai “Puoi giocare all’impiccato?”, penserà a una parola che dovrai indovinare, digitando lettera per lettera e, se sbaglierai, inizierà a illustrare il disegno dell’impiccato; chiedendo di giocare al Gioco delle venti domande, l’intelligenza artificiale proverà a indovinare quello a cui stai pensando con sole 20 domande a cui potrai rispondere solo con Sì o No.