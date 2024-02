Come proteggere lo smartphone Android dai virus con una mossa

Una tecnica per evitare di scaricare un’applicazione malevola su Android è abilitare la funzione che blocca l’installazione di software non ufficiali

Fonte foto: rafapress / Shutterstock

Per proteggere lo smartphone Android dalle minacce informatiche come malware e virus di vario tipo è necessario adottare una serie di accorgimenti, facendo attenzione anche a non cadere nei tranelli dei truffatori che spesso possono aggirare i sistemi di sicurezza del sistema operativo ricorrendo a tecniche di phishing.

C’è, però, un elemento fondamentale da tenere in considerazione (e non trascurare in nessun caso) per proteggere il proprio smartphone Android dai potenziali danni che un software malevolo potrebbe causare al dispositivo. Si tratta dell’installazione di app da fonti non ufficiali, tramite file .apk.

Questa pratica, da sempre possibile su Android, è fortemente sconsigliata a tutti gli utenti con scarsa conoscenza informatica e che potrebbero essere facilmente ingannati da un software solo apparentemente non dannoso. Ecco, quindi, come fare a proteggere lo smartphone Android da virus con una semplice mossa.

I rischi per chi scarica app da fonti non ufficiali

Scaricare le applicazioni da negozi digitali non sicuri aumenta i rischi di essere colpiti dagli hacker. E la ragione è abbastanza semplice. Le app presenti negli store ufficiali sono controllate alla fonte, proprio per evitare che contengano qualche forma di malware.

Sugli smartphone Android c’è il Google Play Store (a cui possono affiancarsi altri store ufficiali come il Galaxy Store di Samsung) ma è anche possibile installare file da fonti non ufficiali, tramite file .apk da scaricare via browser web. Con questi file è anche possibile installare store terzi, da cui scaricare altre app.

Il rischio legato alle app provenienti da fonti non ufficiali è rappresentato dalla possibile presenza di malware e altro software dannoso all’interno dell’app. Una volta installata l’app, il malware avrebbe libero accesso al sistema operativo e potrebbe far partire l’attacco informatico.

In rete esistono tanti store non ufficiali affidabili e alternativi al Play Store, da cui scaricare app per dispositivi Android. Per gli utenti poco pratici e con scarsa conoscenza informatica, però, la scelta giusta è evitare di ricorrere a queste soluzioni alternative, continuando a utilizzare il Play Store.

Come mettere al sicuro un device Android

Per mettere al sicuro il proprio smartphone Android, quindi, è importante installare solo app dal Google Play Store, andando a disabilitare (se precedentemente abilitata) la possibilità di installare app da fonti alternative. La procedura da seguire è molto semplice.

Bisogna accedere all’app Impostazioni e poi individuare la sezione Sicurezza e, in particolare, la voce che consente di attivare o disattivare la possibilità di installare app da fonti sconosciute. Il percorso da seguire dipende dal modello di smartphone utilizzato.

Sui dispositivi Samsung è possibile andare in Applicazioni > Accesso speciale > Installata app sconosciute. Con uno smartphone OnePlus bisogna andare in Password e sicurezza > Sicurezza sistema > Fonti dell’installazione. Con uno smartphone Xiaomi, invece, si deve andare in Impostazioni > Protezione della privacy > Permessi speciali > Installa app sconosciute.