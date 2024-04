Fonte foto: Beats

Per i veri audiofili, acquistare un paio di cuffie di fascia alta è più che un vezzo, è una vera e propria necessità che consente loro di godere pienamente dei propri contenuti multimediali preferiti in qualsiasi situazione, anche quando si trovano fuori casa e devono rinunciare al loro impianto Hi-Fi.

Certamente, per portare a casa un prodotto del genere bisogna spendere cifre importanti, ma è il prezzo da pagare per un device di altissima qualità che non scende a compromessi ed è sviluppato solamente per garantire ascolti ottimali.

Tra le cuffie più interessanti sul mercato ci sono le Beats Studio Pro, un sistema audio potente, versatile e con tantissime funzioni che lo collocano una spanna sopra rispetto ai device della concorrenza. Con le offerte Amazon, il prezzo scende sotto i 300 euro e uno sconto del genere deve essere colto immediatamente.

Beats Studio Pro: scheda tecnica

Le Beats Studio Pro sono uno dei prodotti più interessanti dell’azienda del gruppo Apple e garantiscono una resa sonora di altissima qualità, rappresentando la scelta ideale per gli audiofili.

Tra le particolarità di queste cuffie over-ear c’è sicuramente la Cancellazione attiva del rumore adattiva che isola completamente l’utente dai rumori esterni. In più, grazie ai microfoni in dotazione, il device analizza costantemente l’ambiente circostante. regolando l’ANC di conseguenza.

Idem per la Modalità trasparenza che, invece, lascia passare i suoni ambientali, per mantenere comunque la percezione di ciò che succede, incluse le voci delle altre persone.

Anche per le chiamate queste cuffie garantiscono ottimi risultati, con i microfoni in dotazione che abbattono il rumore, isolando e amplificando la voce dell’utente per conversazioni sempre chiare anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Non manca nemmeno l’audio spaziale con rilevamento dei movimenti della testa dell’utente. Un sistema molto efficiente, con il suono che segue i movimenti dell’ascoltatore e che, stando alle dichiarazioni di Beats, è sviluppato per dare l’impressione di ascoltare musica da 64 altoparlanti contemporaneamente.

Il dispositivo è compatibile anche con l’audio lossless ad alta fedeltà via USB-C che, sfruttando il convertitore da digitale ad analogico (DAC) integrato offre una resa sonora di altissimo livello.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il Bluetooth 5.3, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (ottimo per chi preferisce le classiche connessioni via cavo) e l’USB-C per utilizzare l’audio lossless di cui sopra con la possibilità utilizzare tre profili preimpostati: quello Beats Signature (ottimo per la musica), quello Intrattenimento (per film e giochi) e quello Conversazione (per chiamate e podcast).

Presenti anche i controlli integrati che permetto all’utente di gestire la riproduzione e le chiamate direttamente dalle cuffie. In alternativa si possono utilizzare i comandi dell’assistente vocale.

Infine, sul fronte dell’autonomia le Beats Studio Pro garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale (senza ANC). Inoltre, con una ricarica di appena 10 minuti è possibile ottenere fino a 4 ore di riproduzione aggiuntiva.

Beats Studio Pro: l’offerta di Amazon

Le Beats Studio Pro sono un prodotto di fascia alta, la soluzione ideale per tutti quegli utenti che cercano un sistema audio senza compromessi, che sappia garantire un’ottima resa sonora in qualsiasi condizione di utilizzo.

Il prezzo di listino è di 399,95 euro, non proprio bassissimo ma giustificabile sicuramente dall’ottimo comparto tecnico appena descritto. Con le offerte su Amazon, però, acquistare queste cuffie diventa un po’ più semplice e il prezzo scende a 299 euro (-25%, -100,95 euro) e un prezzo così per un prodotto del genere non si può assolutamente ignorare.

