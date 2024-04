Le JBL Tune 510BT sono cuffie over-ear, robuste e concrete, il prodotto perfetto per chi non ha particolari esigenze e cerca un device dal costo accessibile

Quando si vogliono acquistare un paio di cuffie over-ear le proposte sul mercato sono davvero moltissime e, al fianco dei device di fascia alta, quelli con tantissime funzioni e prezzi esorbitanti, trovano posto molte alternative più immediate, sviluppate essenzialmente per garantire una buona resa sonora e un prezzo davvero accessibile, rinunciando chiaramente a tutte le particolarità di cui sopra.

Il prodotto prefetto, insomma, per chi non ha bisogno di chissà quali tecnologie ma cerca solamente un sistema audio affidabile da portare in giro facilmente e da usare senza troppe difficoltà.

Tra i prodotti più apprezzati di questa categoria troviamo le JBL Tune 510BT, cuffie immediate, robuste ed economiche che, con le ottime offerte Amazon costano ancora meno, scendendo addirittura sotto i 30 euro.

JBL Tune 510BT: scheda tecnica

Le JBL Tune 510BT sono cuffie over-ear con driver dinamici da 32 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino a 20 kHz.

Tra le particolarità di questo prodotto il JBL Pure Bass Sound che garantisce una riproduzione dei bassi impeccabile, con un sound caldo e avvolgente. Oltre a questo, con le cuffie JBL è possibile anche rispondere alle chiamate, utilizzando i comodissimi tasti posizionati su uno dei due padiglioni

Per collegare il dispositivo agli smartphone compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.0 con tecnologia multipoint che permette all’utente di passare da un device all’altro in modo facile e veloce. Inoltre, utilizzando l’apposito pulsante si possono richiamare Siri o Google Assistant così da sfruttare le potenzialità del proprio assistente vocale, senza il bisogno di prendere in mano il telefono.

Sul fronte dell’autonomia, JBL garantisce fino a 40 ore di riproduzione musicale ininterrotta con la possibilità di ottenere due ore di musica in più, caricando questo device per appena 5 minuti. Per una ricarica completa, invece, sono necessarie circa due ore.

Merita una menzione a parte il design, parliamo di un paio di cuffie leggere e molto confortevoli, ottime per chi passa molte ore fuori casa e non vuole rinunciare al comfort. Sono realizzate con materiali di qualità, con i cuscinetti auricolari e l’archetto archetto che sono imbottiti in materiale morbido, garantendo sempre una grande comodità anche dopo diverse ore di utilizzo. Poi, con il loro design pieghevole è possibile chiudere facilmente le JBL Tune 510BT e portarle comodamente in borsa o dentro uno zaino.

JBL Tune 510BT: l’offerta Amazon

Le JBL Tune 510BT sono cuffie semplici e con pochi fronzoli, il prodotto perfetto per chi non ha bisogno di tante particolarità ma cerca essenzialmente un modo per ascoltare la propria musica preferita senza troppi problemi, con una buona resa sonora e una grande autonomia.

Il prezzo di listino è di 49,99 euro, già piuttosto contenuto per un prodotto del genere, ma, grazie all’offerta Amazon si può fare di meglio, e il prezzo scende a 26,99 euro (-46%, -23 euro) e con uno sconto così, è difficile non lasciarsi tentare.

