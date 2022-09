Da YouTube Music a Instagram con un tap: finalmente si può

La musica, le canzoni del momento e i brani del cuore spopolano sui social. soprattutto su Instagram e in particolare nelle Stories. Ma la scelta musicale è stata molto spesso limitata a pochi brani il che rendeva le Stories di Instagram, almeno dal punto di vista della colonna sonora, un po’ tutte uguali tra di loro: sempre la stessa musica.

Adesso, però, l’integrazione tra YouTube Music e Instagram supera questo limite e porta la sconfinata libreria musicale di Google anche su Instagram con un tap a partire dal più recente aggiornamento alla sua app Android (versione 5.23.50) che è possibile scaricare dal Google Play Store.

Come condividere brani di YouTube su Instagram

La nuova interfaccia utente di condivisione di brani musicali da YouTube Music alle Stories di Instagram è identica all’interfaccia di condivisione con Snapchat (che ha debuttato per la prima volta nell’app per iOS alla fine del 2021) ed è contraddistinta dalla presenza di una nuova icona rotonda "instagram" da cui è possibile effettuare la condivisione dei brani musicali scelti su YouTube Music direttamente nelle Stories.

Per inserire il pezzo musicale da musicale da YouTube Music, dobbiamo fare tap sui tre puntini laterali che trovamo alla destra del brano musicale e poi su "Condividi" e vedremo due icone di Instagram: l’icona quadrata "Direct" e la più recente icona rotonda "Instagram".

Facendo un ulteriore tap sull’icona rotonda potremo scegliere (o creare da zero) la storia di Instagram a cui agganciare il brano musicale scelto.

Il brano musicale, però, non farà da sottofondo alla Storia: sarà comunque necessario cliccare sul collegamento e ritornare dentro YouTube Music per ascoltarlo e per intero.

La libreria musicale di YouTube music per Instagram

Molti utenti hanno richiesto questa funzione di integrazione tra YouTube Music e Instagram per ampliare la libreria di brani musicali che su Instagram, come detto, sono molti meno che su YouTube Music. Questo vale soprattutto in alcuni Paesi, a causa di specifiche licenze e della gestione dei diritti d’autore.