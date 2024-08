Come trasferire le playlist da Apple Music a YouTube Music

Fonte foto: Mongta Studio / Shutterstock.com

Una nuova funzionalità, recentemente introdotta su Apple Music, ha reso più semplice l’ascolto della propria musica preferita anche su YouTube Music, senza alcuna difficoltà. L’azienda di Cupertino ha infatti rilasciato un inaspettato aggiornamento che consente di trasferire tutte le playlist realizzate sull’applicazione verso una delle principali app della concorrenza. Si tratta di un approccio estremamente innovativo, che incrementa l’interoperabilità tra le due piattaforme e che è stato accolto positivamente da molti utenti.

Come è facile immaginare, sono presenti dei limiti alla tipologia di contenuti che possono essere trasferiti da Apple Music a YouTube Music e non tutto può essere inoltrato da un’applicazione all’altra. Gli account, per poter avviare il trasferimento, devono avere degli specifici requisiti.

Da Apple Music a YouTube Music: limiti e requisiti

Ma cosa si può o non si può trasferire da Apple Music a YouTube Music? La funzionalità è stata introdotta per permettere il trasferimento delle sole playlist create dall’utente proprietario dell’account. Si possono trasferire, di conseguenza, anche quelle realizzate in collaborazione con altri account, purché si sia considerati co-proprietari della playlist.

Non sono compatibili con il trasferimento le playlist realizzate da terzi, anche se impostate come pubbliche, e le intere cartelle presenti su Apple Music che contengono playlist, indipendentemente dalla natura di quest’ultime. Non possono essere trasferiti file musicali e altra tipologia di file, come quelli caricati dall’utente, podcast audiolibri o contenuti e brani non disponibili su YouTube Music.

Possono accedere alla nuova funzionalità solo gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento ad Apple Music (con costi che partono dai 10,99 euro al mese) o iTunes Match. Per portare a termine la migrazione si deve possedere un account personale su YouTube Music.

È bene essere consapevoli che, almeno per il momento, il trasferimento è possibile solo da Apple Music verso YouTube Music. La migrazione non è possibile su altri servizi di streaming musicali, come Spotify o Amazon Music. In futuro, Apple potrebbe decidere di estendere la compatibilità della funzionalità e incrementare la interoperabilità tra la sua app e altre soluzioni.

Trasferire le playlist da Apple Music a YouTube Music

Per trasferire le playlist possono essere necessari alcuni minuti o, nel caso di un numero consistente di file, anche diverse ore. Pertanto, è bene avviare la procedura in un momento privo di impegni.

Per avviare il trasferimento, l’utente abbonato ad Apple Music (o a iTunes Match), deve recarsi nella pagina Dati e Privacy dell’app e selezionare la voce Trasferisci una copia dei tuoi dati. A questo punto, non resta che seguire le procedure guidate e portare a termine la migrazione. Una volta terminato il processo, si potranno ascoltare le proprie playlist direttamente su YouTube Music. Se non si visualizzano alcuni brani nelle playlist esportate, significa che questi non sono disponibili sull’applicazione di Google.