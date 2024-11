Red Magic 10 Pro è ufficiale: caratteristiche e prezzi del nuovo gaming phone

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Debutta in Cina il nuovo Red Magic 10 Pro: ecco le caratteristiche complete e i prezzi del nuovo gaming phone di Nubia

Fonte foto: Red Magic

Nubia ha presentato in Cina la nuova gamma Red Magic 10 Pro Series, composta dalle versioni Pro e Pro Plus che si differenziano per la batteria e la potenza di ricarica.

La scheda tecnica è da top di gamma Android di fine 2024 ed è impreziosita da alcuni elementi che rendono lo smartphone, in entrambe le sue varianti, un vero e proprio gaming phone, come da caratteristica tipica di tutti i prodotti Red Magic.

Red Magic 10 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Red Magic 10 Pro, in entrambe le sue varianti, è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato dal chip proprietario Red Core R3 che gestisce elementi secondari del funzionamento del dispositivo, come il sistema di illuminazione RGB e il feedback aptico. Il chip è supportato da un sistema di dissipazione del calore avanzato che include anche una ventola interna.

Dai dati forniti dall’azienda, il sistema in questione riesce a migliorare le prestazioni dello Snapdragon 8 Elite, portando il risultato del benchmark di AnTuTu fino a 3,3 milioni di punti, un valore nettamente superiore rispetto agli smartphone Android più potenti attualmente sul mercato che si fermano sotto i 3 milioni di punti.

Lo smartphone è dotato di varie combinazioni di RAM LPDDR5X Ultra e storage UFS 4.0 Pro. Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. Per consentire agli utenti di utilizzare cuffie di qualità durante le sessioni di gaming (e non solo), il Red Magic 10 Pro include anche il jack da 3,5 mm.

La batteria e la potenza di ricarica differenziano la versione Pro da quella Pro Plus. Il modello Pro, infatti, ha una batteria di 6.500 mAh con ricarica rapida da 80 W mentre il modello Pro Plus è dotato di una batteria da 7.050 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Entrambi gli smartphone sono disponibili anche con versioni Transparent Edition, con back cover semitrasparente. A completare la gamma c’è una versione speciale chiamata Golden Saga Edition, derivata dal modello Pro, che propone un sistema di dissipazione più efficiente, realizzato con oro e argento, oltre ad alcuni inserti in fibra di carbonio, per ridurre il peso, e una scocca posteriore in zaffiro affiancata da elementi in oro.

Red Magic 10 Pro: prezzo e disponibilità

La nuova gamma Red Magic 10 Pro è già disponibile in Cina. Ecco le varianti e i prezzi del Red Magic 10 Pro:

12/256 GB – 4.999 yuan (circa 670 euro)

12/512 GB – 5.499 yuan (circa 720 euro)

12/256 GB Transparent Edition – 5.299 yuan (circa 690 euro)

12/512 GB Transparent Edition – 5.799 yuan (circa 755 euro)

Questi, invece, sono i prezzi del Red Magic 10 Pro Plus:

16/512 GB – 5.999 yuan (circa 785 euro)

16/512 GB Transparent Edition – 6.299 yuan (circa 820 euro)

24 GB/1 TB – 7.499 yuan (circa 980 euro)

Il Red Magic 10 Pro Golden Saga Edition viene commercializzato solo nella variante 24 GB/1TB, con un prezzo di 9,699 yuan (pari a circa 1.225 euro). Al momento, non ci sono informazioni sulla distribuzione europea che, però, ci sarà certamente visto che alcuni modelli delle serie precedenti sono già in vendita, anche in Italia.