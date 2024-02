Dell annuncia i nuovi laptop e PC per il 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Mobile World Congress di Barcellona, tra i principali protagonisti dell’evento c’è Dell che ha presentato i nuovissimi notebook delle famiglie Latitude e Precision, con moltissime proposte che vanno dai prodotti commerciali fino ad arrivare alle workstation mobile e non solo.

Leitmotiv di questi dispositivi i processori Intel Core Ultra con tecnologia Intel vPro e le nuove NPU (neural processing unit) integrate, sviluppate per gestire al meglio i processi basati sull’intelligenza artificiale.

Molti i prodotti mostrati al pubblico ma ancora sconosciuti i prezzi al dettaglio e buona parte delle date d’uscita sul mercato, coi primi notebook in arrivo già dai prossimi giorni e molti altri previsti nel corso del 2024.

Dell Latitude 7350 Detachable: scheda tecnica

Il Dell Latitude 7350 Detachable (in foto) è un prodotto molto interessante che l’utente può usare sia come un tablet che come un notebook, agganciandolo all’apposita tastiera Collaboration Keyboard.

Il dispositivo ha un display touch IPS, che misura 13 pollici e ha una risoluzione 3K (2.880×1.920 pixel), che può essere utilizzato anche con la smart pen di Dell.

Per quanto riguarda il processore gli utenti possono configurare il proprio dispositivo scegliendo tra un Intel Core Ultra 7 164U vPro o un Intel Core Ultra 5 134U vPro, a cui abbinare fino a 32 GB di RAM e fino a 512 GB di SSD. La scheda video è quella integrata nel processore.

Dettaglio molto interessante di questo modello è la fotocamera frontale da 8 MP con funzionalità per l’autofocus e la sfocatura dello sfondo. La fotocamera posteriore è sempre da 8 MP con autofocus.

Dell Latitude 7350: schede tecniche

Il Dell Latitude 7350 “non Detachable” è, a sua volta, disponibile in due versioni: la prima è un 2-in-1 (che può quindi diventare una sorta di tablet ruotando completamente lo schermo) e la seconda è un laptop classico.

l modello 2-in-1 ha un display LCD IPS touch da 13,3 pollici con risoluzione QHD+ (2.560×1.600 pixel). Il modello classico, invece, ha sempre un display LCD IPS da 13,3 pollici ma con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel), con l’utente che può decidere tra lo schermo touch e meno. Inoltre questo secondo modello è disponibile anche in versione Ultralight, con una scocca in magnesio che lo rende molto più leggero.

Entrambi i modelli è possono essere configurati con i vari processori Intel Core Ultra serie U con tecnologia vPro fino ad arrivare al modello Ultra 7, con un massimo di 64 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD.

Dell Latitude 7450: schede tecniche

Anche il Dell Latitude 7450 è disponibile in due versioni: quella 2-in-1 e il laptop classico.

La prima ha uno schermo IPS LCD touch da 14 pollici con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel). La seconda, invece, ha lo stesso display non touch ma con risoluzione QHD+ (2.560×1.600 pixel). Questo modello sarà disponibile anche in versione Ultralight.

Di nuovo l’utente può scegliere tra le diverse CPU Intel Core Ultra serie U con tecnologia vPro fino alla Ultra 7, aggiungendo fino a 64 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD.

Dell Latitude 7650: scheda tecnica

Il Dell Latitude 7650 arriverà sul mercato con un solo display IPS LCD da 16 pollici con risoluzione FHD+ (1.920X1.200 pixel).

Disponibili anche stavolta i processori Intel Core Ultra serie U con tecnologia vPro e la possibilità di configurare il proprio notebook con fino a 64 GB di RAM e 2 TB d SSD.

Dell Latitude 9450: scheda tecnica

Il Dell Latitude 9450 è un notebook 2-in-1 con schermo InfinityEdge 14 pollici con risoluzione QHD+ (2.560×1.600 pixel).

Anche per questo modello gli utenti avranno ampia libertà di movimento, costruendo il device come meglio credono scegliendo uno dei processori Intel Core Ultra serie U con tecnologia vPro, fino a 64 GB di RAM e 2 TB di SSD.

Dell Precision 3490 e Precision 3590: schede tecniche

Il Dell Precision 3490 ha uno schermo IPS LCD che misura 14 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel). Il Dell Precision 3590, invece, ha lo stesso identico display che sale però a 15,6 pollici.

Per questi laptop gli utenti possono scegliere tra diversi processori tra cui: un Intel Core Ultra 5, un Intel Core Ultra 7 entrambi in versioni U o H. Ancora sconosciuti i tagli di memoria disponibili.

Dell Precision 3591: scheda tecnica

Il Dell Precision 3591 ha un display IPS LCD da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel).

Stavolta, però, per i processori l’utente può scegliere solamente i modelli in versione H, con la possibilità di configurare il notebook con: un Intel Core Ultra 5, un Intel Core Ultra 7 e un Intel Core Ultra 9. Sconosciuti anche in questo caso RAM e memoria.

Dell Precision 5490 e Precision 5690: schede tecniche

Il Dell Precision 5490 ha un display da 14 pollici con risoluzione QHD+ (2560 x 1600).

Il Dell Precision 5690, invece, ha uno schermo da 16 pollici, disponibile anche in versione OLED, con risoluzione 3.840×2.400 pixel.

Tutti e due i modelli possono essere configurati con processori Intel Core Ultra fino al 9 con la possibilità di aggiungere fino a 64 GB di RAM e 4 TB di memoria di archiviazione.

Sul 5490 l’utente può scegliere tra diverse schede grafiche, tra cui: Nvidia RTX 1000 Ada Generation, Nvidia RTX 2000 Ada Generation e Nvidia RTX 3000 Ada Generation.

La versione 5690, invece, oltre a queste opzioni appena viste permette all’utente di arrivare fino a una Nvidia RTX 5000 Ada Generation.

Altre novità del MWC 2024

Tra le altre novità del Mobile World Congress di Barcellona, troviamo il Dell Precision 3280 CFF (Compact Form Factor), un computer di dimensioni estremamente ridotte che può essere agganciato dietro allo schermo. Al momento, però, non sono disponibili informazioni sulle specifiche tecniche.

Infine c’è il Dell Precision 3680 Tower, un computer desktop con CPU Intel fino alla Core i9-14900K con tecnologia vPro e la possibilità di installare diverse GPU come la AMD Radeon Pro W7900 o la Nvidia RTX 6000 Ada Generation.