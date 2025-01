Lenovo: tutti i nuovi laptop annunciati al CES 2025

Fonte foto: Lenovo

Al CES 2025 Lenovo ha annunciato un importante aggiornamento per la sua gamma di notebook, con un focus sull’AI ma anche con diverse soluzioni dedicate al gaming. La gran parte dei modelli annunciati potrà utilizzare i nuovi processori Intel Core Ultra di seconda generazione ma ci sono anche soluzioni con chip AMD. I notebook da gaming, inoltre, potranno sfruttare le nuove schede NVIDIA RTX 50.

Tutti i nuovi notebook di Lenovo

L’aggiornamento della gamma di laptop di Lenovo include diversi nuovi prodotti per le linee ThinkPad e ThinkBook, riservati, in particolare, ai clienti aziendali. Lenovo, infatti, ha svelato i nuovi ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition, con processori Intel Core Ultra, display OLED e con certificazione MIL-SPEC 810H3.

C’è spazio anche per il nuovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, primo laptop con display arrotolabile che può passare da una diagonale da 14 pollici a una da 16,7 pollici, incrementando la superficie. Dotato di processori Intel Core Ultra, il notebook, nonostante il meccanismo che permette un “allungamento” del display ha un peso di 1,7 chilogrammi, risultando facile da utilizzare in mobilità.

Lenovo ha annunciato novità anche pere la linea Yoga, riservata all’utenza consumer. In questo caso, segnaliamo il debutto del nuovo Lenovo Yoga Book 9i. Si tratta di un notebook con due display touch OLED Pure Sight da 14 pollici e senza tastiera (di fatto, è un enorme tablet Windows) che viene abbinato a una tastiera Bluetooth esterna. Il notebook pesa solo 1,22 chilogrammi e ha una batteria da 88 Whr che alimenta entrambi i display.

Tra le novità della serie Yoga c’è anche il Lenovo Yoga Slim 9i, con display OLED, processori Intel Core Ultra e sistema CUD (Camera Under Display) che rappresenta una novità assoluta per il mercato dei laptop. Debuttano anche il Lenovo Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition, Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition e il Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (nelle versioni da 14 e 16 pollici). Per tutti questi modelli ci sono processori Intel Core Ultra e la possibilità di sfruttare display OLED.

Da segnalare anche il debutto del nuovo Lenovo IdeaPad Pro 5i, con display da 16 pollici e con processori Intel Core Ultra della serie H, che offrono potenza maggiore rinunciando all’enorme autonomia della serie V. Anche questo laptop può essere configurato con display OLED. Nonostante le dimensioni importanti, il peso resta sotto ai 2 chili (con una batteria da ben 84 Whr).

Lenovo ha anche annunciato un aggiornamento della gamma di notebook da gaming Legion con il debutto dei nuovi Legion Pro 7i, Pro 5i, 7i e 5i, con processori Intel Core Ultra serie HX (fino al Core Ultra 9 275 HX) e anche i nuovi Legion Pro 5 e 5, con processori AMD, fino al Ryzen 9 9955HX. Per tutta la nuova serie Legion ci sono le nuove schede video NVIDIA RTX 50, appena svelate al CES.

Sono stati annunciati anche i nuovi Lenovo LOQ, notebook da gaming di fascia più bassa in arrivo con le serie 15IRX10 e 15AHP10 che avranno le nuove schede video NVIDIA RTX 50, fino alla RTX 5070 (le top di gamma restano esclusiva dei Legion).

Prezzi e disponibilità

Ecco i prezzi e la disponibilità dei nuovi notebook Lenovo:

ThinkPad X9 14 Aura Edition da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.549 euro (IVA esclusa)

da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.549 euro (IVA esclusa) ThinkPad X9 15 Aura Edition da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.689 euro (IVA esclusa)

da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.689 euro (IVA esclusa) ThinkBook Plus Gen 6 Rollable da agosto 2025, con un prezzo di partenza di 2.799 euro (IVA esclusa)

da agosto 2025, con un prezzo di partenza di 2.799 euro (IVA esclusa) Lenovo Yoga Slim 9i da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 2.199 euro (IVA inclusa)

da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 2.199 euro (IVA inclusa) Lenovo Yoga Book 9i da aprile 2025, con un prezzo di partenza di 2.699 euro (IVA inclusa)

da aprile 2025, con un prezzo di partenza di 2.699 euro (IVA inclusa) Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.049 euro (IVA inclusa)

da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.049 euro (IVA inclusa) Lenovo Yoga Slim 7i 2 in 1 da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.299 euro per la versione da 16 pollici e di 1.099 euro per la versione da 14 pollici (IVA inclusa)

da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.299 euro per la versione da 16 pollici e di 1.099 euro per la versione da 14 pollici (IVA inclusa) Lenovo Yoga Slim 9i 2 in 1 Aura Edition da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.899 euro (IVA inclusa)

da febbraio 2025, con un prezzo di partenza di 1.899 euro (IVA inclusa) Lenovo IdeaPad Pro 5i da gennaio 2025, con un prezzo di partenza di 1.199 euro (IVA inclusa)

Per quanto riguarda la gamma Lenovo Legion, invece, la disponibilità varia tra marzo e maggio 2025. Il prezzo di partenza è di 1.199 euro e arriva fino a 2.799 euro per il top di gamma Pro 7i. Anche per i Lenovo LOQ la disponibilità è quella indicata per i Legion mentre i prezzi partiranno da 1.099 euro.

Tutti i nuovi notebook Lenovo arriveranno sul mercato in diverse configurazioni. I prezzi annunciati sono, quindi, puramente indicativi. Bisognerà attendere l’annuncio da parte della divisione italiana di Lenovo per scoprire le configurazioni (e i relativi prezzi) della nuova gamma di laptop per il nostro mercato.