Dell Copilot+ PC ufficiali: caratteristiche e prezzi

In coda all’annuncio ufficiale di Microsoft sui nuovi Copilot+ PC, anche Dell ha rivelato i suoi nuovissimi PC in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. Tutti i dispositivi, pur andando ad occupare fasce di prezzo differenti, avranno in dotazione i nuovissimi processori Qualcomm Snapdragon X Elite e Qualcomm Snapdragon X Plus, tutti La scheda grafica Qualcomm Adreno (integrata nel processore) e NPU (Neural Processing Unit) Qualcomm Hexagon, che permetterà agli utenti di accedere alle innovative funzioni basate sull’intelligenza artificiale illustrate dal colosso di Redmond.

Le informazioni a disposizione sono ancora parziali e non sono stati condivisi ufficialmente nemmeno i prezzi per l’Italia, ma probabilmente è solo questione di tempo prima che questi innovativi notebook siano preordinabili anche nel nostro paese.

Dell XPS 13: scheda tecnica e prezzi

Il nuovo Dell XPS 13 può essere configurato dall’utente con tre schermi diversi ma tutti da 13,4 pollici:

LCD IPS non touch, risoluzione 1.920×1.200 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

LCD IPS touch, risoluzione 2.560×1.600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

OLED touch, risoluzione 2.880×1.800 pixel e refresh rate a 60 Hz

Per tutti i modelli il processore è uno Snapdragon X Elite, con fino a 64 GB di TAM e fino a 2 TB di SSD. Tutti i modelli di Dell XPS 13 hanno anche una webcam con risoluzione 1.080p. Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-C 4 con DisplayPort 2.1 e Power Delivery, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

La batteria è da 55 Wh per un’autonomia stimata fino a 27 ore. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Ancora nessuna conferma per il prezzo in Italia, ma negli USA si parte da 1.299 dollari.

Dell Inspiron 14 e 14 Plus: scheda tecnica e prezzi

Il Dell Inspiron 14 Plus ha uno schermo IPS LCD touch da 14 pollici, con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto per questo modello è un Qualcomm Snapdragon X Plus a cui si affiancano 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Le connessioni comprendono una porta USB-A, due porte USB-C con DisplayPort 2.1 e Power Delivery, un lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack audi (cuffia/microfono). Oltre a questo ci sono anche il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4.

La batteria è da 54 Wh per un’autonomia di circa 15 ore. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il prezzo suggerito negli USA parte da 1.099 dollari.

Per quanto riguarda l’Inspiron 14, invece, Dell non ha fornito ancora informazioni ufficiali, ma sappiamo che il processore sarà anche per questo modello un Qualcomm Snapdragon X Plus. Dalle prime informazioni ufficiali questo PC sarà disponibile a partire dai prossimi mesi.

Dell Latitude 1455 e Latitude 5455: scheda tecnica e prezzi

Il Dell Latitude 1455 e Latitude 5455 (in foto) hanno entrambi un display IPS LCD da 14 pollici, con il 1455 che ha una risoluzione QHD+ e un pannello touch, mentre il 5455 si ferma a FHD+.

Il Dell Latitude 7455 può essere configurato dall’utente scegliendo tra un processore Qualcomm Snapdragon X Elite e un Qualcomm Snapdragon X Plus, con fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD.

Sul fronte delle connessioni abbiamo due porte USB-C 4, una USB-A 3.2, lo slot per la microSD e l’ingresso per jack audio (microfono/cuffie). Le connessioni senza fili includono il WiFi 7, il Bluetooth 5.4 e, per l’apposito modello, lo slot per la SIM per accedere alla rete 5G.

Al momento non ci sono maggiori informazioni su questi nuovi PC e specialmente sul Dell Latitude 5455 che potrebbe avere in dotazione solo un Qualcomm Snapdragon X Plus e mantenere inalterato il resto della scheda tecnica. Entrambi i dispositivi saranno disponibili ufficialmente nei prossimi mesi.