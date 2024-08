Sconto esagerato sul condizionatore portatile DeLonghi: prezzo imbattibile

Fonte foto: Amazon

Tutti i vantaggi e le funzionalità di un condizionatore da parete, senza però esser costretti a impelagarsi in impegnativi lavori di muratura per l’installazione. E, soprattutto, con la possibilità di spostarlo in qualunque stanza si voglia in qualunque momento della giornata.

Non c’è da stupirsi, dunque, se i climatizzatori portatili continuano a rimanere sulla cresta dell’onda anno dopo anno. Facilmente trasportabili in casa, questi elettrodomestici permettono di godere di una piacevole frescura in estate in qualunque stanza ti trovi, permettendo di abbassare la temperatura di diversi gradi in maniera piuttosto veloce. Insomma, un vero sollievo viste le temperature di questi giorni.

Prodotti come il De’Longhi Pinguino Compact PAC ES72 YOUNG sono tra i prodotti più ricercati su Amazon in estate. Sfruttando al meglio le varie funzionalità riuscirai a migliorare le condizioni di "vivibilità" nella tua abitazione in men che non si dica. Abbattendo anche i costi della bolletta elettrica ed eliminando completamente quelli per l’installazione. Basta poi un solo climatizzatore per raffrescare più stanze. E con l’offerta top di oggi su Amazon, puoi risparmiare centinaia di euro sul listino e optare per il pagamento rateale a tasso zero.

Condizionatore portatile De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Il De’Longhi ES72 YOUNG è doppiamente conveniente, oggi su Amazon. Oltre a essere disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon, il climatizzatore portatile può essere anche acquistato a rate senza spese ulteriori (non sono previsti né interessi né costi per la pratica). Ma procediamo con ordine.

Il condizionatore portatile dello storico marchio italiano è acquistabile con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato: comprandolo adesso lo paghi 369,00 euro anziché 529,89 euro come da listino. I calcoli sono semplici: lo sconto ti fa risparmiare 160 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare in cinque rate a tasso 0, senza ulteriori spese. Optando per questa modalità di pagamento – da scegliere prima di aggiungere il prodotto al carrello o direttamente al check out – il condizionatore portatile De’Longhi lo paghi 73,80 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Pinguino Compact PAC ES72 YOUNG scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Semplice da utilizzare, il De’Longhi Pinguino Compact PAC ES72 YOUNG garantisce una piacevole frescura nel corso delle calde giornate estive combinando il tutto a efficienza ed efficacia. Grazie al sistema di raffrescamento da 8.300 BTU di potenza, il climatizzatore portatile può far scendere velocemente la temperatura all’interno della stanza dove è posizionato.

L’ingombro ridotto del 40% rispetto ai modelli precedenti e il peso contenuto fanno sì che il condizionatore portatile possa essere facilmente spostato in ogni ambiente della propria abitazione: sarà sufficiente smontare il sistema di aerazione (un’operazione che richiede al più una manciata di minuti) per poi essere reinstallato nella nuova stanza.

Per controllarne le varie funzionalità si potrà utilizzare sia il pannello posto nella parte superiore, sia il telecomando incluso. Da qui si può scegliere, ad esempio, se attivare il condizionatore, il deumidificatore o il ventilatore. Oppure optare per una delle due velocità di ventilazione, così da raffrescare gli ambienti più velocemente.

