De'Longhi, la macchina caffè espresso è scontatissima: prezzo crollato

Comoda, versatile e semplice da utilizzare. La Icona Vintage di De’Longhi è l’ideale se cerchi una macchina espresso senza troppi fronzoli e, allo stesso tempo, non vuoi rinunciare al rito della scelta della miscela di caffè preferita.

Come dice il nome, poi, la macchina caffè espresso dello storico produttore italiano fa della ricercatezza e nel design uno dei suoi punti di forza. A funzionalità avanzate e di livello professionale, infatti, la Icona Vintage unisce uno stile inconfondibile che strizza l’occhio al passato: linee morbide e sinuose dal chiaro richiamo retrò. E grazie allo sconto top di Amazon, oggi ti costa pochissimo: un’offerta che la rende uno dei best buy di categoria.

Promo imperdibile per la macchina espresso De’Longhi: sconto e prezzo finale

Una promozione troppo vantaggiosa per lasciarsela scappare, quella disponibile oggi su Amazon sulla macchina caffè espresso dello storico marchio italiano. La Icona Vintage color Beige (che conferisce un ulteriore elemento di eleganza all’elettrodomestico) è disponibile con uno sconto del 45% al prezzo più basso mai visto sul web. Comprandola ora la si paga 131,00€ anziché 239,90 euro, come da prezzo consigliato dal produttore. Adesso costa 100 euro in meno: un risparmio considerevole.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, la macchina espresso dello storico marchio italiano fa della versatilità e della personalizzazione la sua arma migliore. Sarai infatti libero di scegliere la miscela di caffè preferita, oltre a lunghezza e intensità dell’estrazione. Insomma, tutti i "parametri" per fare un ottimo caffè dipenderanno esclusivamente dai tuoi gusti e dalle tue scelte.

Il portafiltro con dispositivo crema, infatti, permette sia di utilizzare caffè in polvere sia cialde ESE (completamente riciclabili nell’organico). Potrai così continuare a utilizzare la miscela di caffè che avevi con la tua vecchia macchina caffè espresso o con la moka (in quest’ultimo caso, ovviamente, è necessario porre particolare attenzione al livello di macinatura).

La facilità di utilizzo è uno degli altri punti di forza della macchina espresso in offerta su Amazon. Il sistema di comandi è particolarmente intutivo e alla portata di tutti: appena tre pulsanti per avviare l’estrazione del caffè, scegliere la lunghezza e l’intensità del processo di estrazione del caffè.

Il montalatte manuale, infine, permette di preparare bevande calde di ogni tipo. Potrai utilizzare il vapore per montare della sofficissima crema di latte e preparare così cappuccini o latte o caffè macchiato degni della migliore caffetteria. In alternativa, l’acqua calda può essere utilizzata per realizzare – quasi istantanemante – infusi e tisane di ogni genere e in ogni momento della giornata.

