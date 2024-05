Sconto esagerato per la macchina caffè espresso De'Longhi: affare imperdibile

Fonte foto: 123rf

Per milioni di italiani, preparare un caffè è una sorta di rito da ripetere più volte in maniera meticolosa. Grazie alla macchina espresso De’Longhi Icona Vintage diventa un vero e proprio piacere.

La macchina caffè espresso De’Longhi permette infatti di realizzare dei caffè a regola d’arte, personalizzando ogni singolo aspetto dell’erogazione. E con il cappuccinatore puoi preparare bevande a base di latte caldo con una crema di latte soffice come quella del tuo bar di fiducia. La De’Longhi Icona Vintage è disponibile oggi su Amazon, sia nella colorazione beige sia nella colorazione verde, al prezzo più basso di sempre: acquistandola adesso risparmi decine e decine di euro rispetto al listino consigliato dallo storico produttore italiano.

De’Longhi, la macchina caffè espresso costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Comprare oggi la De’Longhi Icona Vintage è più conveniente che mai. Merito, come detto, dello sconto eccezionale che Amazon offre a tutti gli utenti. La macchina caffè espresso è scontata del 46% e la paghi 128,99 euro contro i 239,00 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: acquistandola adesso risparmi ben 110 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano.

De’Longhi Icona Vintage scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Personalizzazione. Questa la parola d’ordine che sembra aver guidato i progettisti di De’Longhi nella creazione dell’Icona Vintage. La macchina caffè espresso dello storico produttore italiano permette infatti di utilizzare sia caffè in polvere sia cialde ESE, dando così modo di scegliere la miscela di caffè che si preferisce e che più piace. Ma questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg. È infatti possibile scegliere la lunghezza preferita, per un caffè intenso e lungo come si desidera.

Il cappuccinatore manuale, poi, permette di creare facilmente una crema di latte soffice e spumosa come quella del bar. Preparare bevande per la colazione a base di latte sarà semplice come non mai. Inoltre, potrai utilizzare l’acqua calda per preparare tè, tisane e infusi in una manciata di secondi.

Sul design, poi, non servono molte parole. È sufficiente dare un’occhiata, anche molto veloce, alla macchinetta caffè espresso per rendersi conto che strizza l’occhio agli amanti degli oggetti vintage. Le linee e lo stile retrò della macchina De’Longhi in offerta su Amazon è infatti immediatamente evidente.

