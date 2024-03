Macchina caffè espresso DeLonghi a prezzo stracciato: affare per tutti

Fonte foto: Amazon

Per gli italiani è un vero e proprio rito, quasi religioso. Bere il caffè nel corso della giornata segue una precisa liturgia da ripetere ogni mattina non appena ci si alza (e tutte le volte che si vuole, nel corso della giornata). Una cerimonia che trova nella De’Longhi Magnifica S un eccezionale "strumento" facilitatore.

La macchina espresso del marchio italiano, infatti, renderà ancora più piacevole l’esperienza del bere un caffè. Con la Magnifica S di De’Longhi, infatti, potrai personalizzare ogni singolo aspetto di questo rito quotidiano: dalla scelta della miscela al livello di macinatura; dall’intensità del caffè alla sua lunghezza. E grazie al pannarello manuale sarai in grado di preparare delle ottime bevande calde per la colazione: dal cappuccino al tè, passando per caffèlatte, latte macchiato e molto altro ancora. Il tutto a un prezzo speciale: lo sconto esagerato garantito da Amazon fa letteralmente crollare il prezzo e fa risparmiare centinaia di euro.

De’Longhi Magnifica S macchina caffè espresso

De’Longhi, sconto esagerato sulla macchina espresso: offerta e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è infatti tra le migliori offerte del giorno su Amazon. Merito, come detto, di uno sconto esagerato che fa precipitare il prezzo al livello più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

La De’Longhi Magnifica S è disponibile con un ribasso del 43% e costa 299,00 euro. Un prezzo decisamente più basso rispetto a quello consigliato dallo stesso produttore italiano: di listino, infatti, la macchina espresso costa 520,00 euro. Il risparmio è notevole: comprandola adesso la si paga ben 220 euro in meno.

De’Longhi Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato nei paragrafi iniziali, con la De’Longhi Magnifica S sarà possibile preparare un caffè esattamente come piace a te. Con la macchina espresso del marchio italiano, infatti, potrai utilizzare caffè in grani, scegliendo la miscela che più si preferisce. Il caffè viene poi macinato pochi istanti prima dell’estrazione della bevanda, in base al livello selezionato in precedenza (possibile scegliere tra 13 livelli di macinatura). Si potrà poi scegliere intensità e lunghezza dell’estrazione, così da avere un caffè che corrisponde al 100% ai propri gusti.

E tutto in maniera assolutamente intuitiva e immediata. Il pannello di controllo della De’Longhi Magnifica S, con la gran manopola posta al centro della macchinetta stessa, è progettato per rendere l’estrazione del caffè quanto più possibile semplice. Ti basterà ruotare la manopola per scegliere la lunghezza del caffè, mentre i pulsanti ai lati consentono di scegliere la bevanda che si desidera bere (1 o 2 caffè, vapore, 1 o 2 tazze di tè).

Grazie al cappuccinatore manuale, poi, potrai preparare della sofficissima schiuma di caffè degna del tuo bar di fiducia. Potrai così preparare degli ottimi cappuccini o caffelatte direttamente in casa, ogni volta che vuoi. Oppure utilizzare l’acqua calda per tè, infusi e tisane di ogni genere.

