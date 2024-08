La macchina caffè espresso DeLonghi costa pochissimo: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Per molti, quello del caffè è un rito che deve seguire una liturgia ben precisa, senza dover seguire "scorciatoie" che facciano risparmiare tempo a discapito di aroma e sapori. Per questo, molti sono ancora affezionati alla moka e non vedono troppo di buon occhio le nuovissime macchine espresso funzionanti a cialde o capsule.

Eppure, non sempre si è costretti a scegliere tra comodità e velocità da una parte e qualità e aroma dall’altra. Grazie a macchine per caffè espresso come la De’Longhi Perfetto Magnifica S si potrà continuare a bere un caffè "alla vecchia maniera" senza però dover aspettare minuti e minuti per l’estrazione con moka. La macchina dello storico marchio italiano permette di personalizzare ogni singolo passaggio della preparazione e bere un caffè come piace a te. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la puoi comprare a un prezzo esageratamente basso: non è mai stata così conveniente.

DeLonghi Perfetto Magnifica S macchina caffè espresso

Macchina espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la De’Longhi Perfetto Magnifica S è oggi doppiamente conveniente: allo sconto esagerato citato inizialmente, infatti, si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, una promozione troppo conveniente per non prenderla in considerazione.

La macchina espresso dello storico produttore italiano è disponibile su Amazon con uno sconto del 42%. Comprandola adesso la paghi 289,99 euro contro i 499,00 euro del prezzo suggerito dallo stesso produttore. Il risparmio è notevole: ti costa oltre 200 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime con una carta di credito o una carta di debito tra i metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero. In questo caso, la De’Longhi Perfetto Magnifica S costa 58 euro al mese per cinque mesi.

DeLonghi Perfetto Magnifica S macchina caffè espresso

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un caffè che non avrà nulla da invidiare a quello del tuo bar preferito. Anzi, molto probabilmente avrà un aroma e un sapore addirittura migliori. Merito di componenti di livello professionale, grazie alle quali l’estrazione del caffè avverrà a regola d’arte.

La Perfetto Magnifica S monta un gruppo infusore ad alta pressione di livello professionale, che permette di avere un caffè cremoso e alla giusta temperatura esattamente come quello del bar. A questo si unisce la possibilità di utilizzare direttamente caffè in grani, da macinare all’istante grazie al macinacaffè in ceramica integrato. Non dovrai far altro che scegliere il livello di macinatura preferito tra i 13 disponibili e attendere che il gruppo estrattore prepari il caffè secondo le tue indicazioni.

Oltre alla miscela di caffè in grani potrai infatti scegliere l’intensità e la lunghezza, così da avere una bevanda che si adatta perfettamente ai tuoi gusti e alle tue necessità. Il caffè perfetto, insomma.

Il montalatte manuale, infine, permette di preparare una crema di latte soffice e densa come quella dei migliori bar. Potrai così preparare cappuccini e altre bevande a base di latte a regola d’arte. Inoltre, l’acqua calda pronta istantaneamente ti permetterà di preparare anche tisane, infusi e tè ogni volta che ne avrai voglia.

DeLonghi Perfetto Magnifica S macchina caffè espresso