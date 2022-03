Devialet Dione è la soundbar premium da 2000 euro

Iniziamo a dire addio a cavi e altoparlanti, perché Devialet Dione, la nuova soundbar all-in-one si presenta come la soluzione che libera gli utenti appassionati di home cinema dal dover installare in una stanza tutto l’apparato necessario a un impianto audio Dolby Surround. Infatti Dione è stata progettata per essere installata sotto una TV e proiettare il suono dalla parte anteriore al retro di una stanza. Ma come sarebbe possibile? La risposta arriva dalla presenza di una sfera audio, di otto driver al neodimio per il subwoofer e di nove altoparlanti full-range installati in una barra di circa 7 cm di altezza.

Ma per raccontare questo progetto che si presenta al pubblico a un prezzo di oltre 2000 euro, è necessario fare un passo indietro. Devialet è un marchio forse poco conosciuto al grande pubblico ma sicuramente apprezzato dagli irriducibili appassionati dell’audio a livello professionale. Negli ultimi 15 anni, Devialet ha portato sul mercato altoparlanti e cuffie che vantano un suono e una fedeltà decisamente elevati e per questo costosi. E forte della sua esperienza di nicchia nel mondo dell’audio sovverte con la soundbar Dione l’idea per cui un dispositivo all-in-one non sarebbe in grado di riprodurre suoni al pari di un impianto surround formato da 6 o più altoparlanti separati. Ma ovviamente non è un prodotto per tutti, perché Dione di Devialet porta nel suo corredo una serie di soluzioni tecniche di altissimo livello e materiali pregiati che giustificano il prezzo, solo all’apparenza, elevato.

Devialet Dione: caratteristiche tecniche

Per molti utenti l’installazione di Devialet Dione risolve tanti problemi di spazio. Infatti la soundbar all-in-one non necessita più di cavi e altoparlanti e viene posizionata sotto una TV o montata direttamente sulla stessa parete.

L’elaborazione del suono è gestita dal Devialet Intelligent Processor, il SoC di tipo ARM con una CPU quad-core Cortex-A53 a 1,25 GHz e 1 GB di RAM. In pratica la potenza di uno smartphone di pochi anni fa, per capire di cosa stiamo parlando. Troviamo anche un DAC (Digital to Analogue Converter o convertitore digitale analogico) a 96 kHz/24-bit e ad alta risoluzione.

Sulla barra vera e propria troviamo diciassette altoparlanti: sette per le frequenze medio-alte e otto che compongono il subwoofer per le frequenze basse e, in pratica, servono a eliminare qualsiasi necessità di un subwoofer separato. Con questa dotazione, la soundbar è compatibile con il formato Dolby Atmos 5.1.2 pur essendo composta fisicamente da un solo dispositivo.

Al centro della barra è presente una sfera che ruota per dirigere il suono nelle diverse direzioni utilizzando la tecnologia beamforming ADE (Advanced Dimensional Experience), grazie alla presenza di un giroscopio integrato.

La connettività prevede le connessioni HDMI 2.1 con eARC e CEC (Consumer Electronics Control), in modo da poter comandare sia la soundbar che la televisione connessa con un solo telecomando, il collegamento ottico, il Wi-Fi UPnP e Bluetooth 5.0. Non manca la compatibilità con Apple AirPlay 2 e Spotify Connect.

Infine, grazie all’uso di un’app mobile, Devialet Dione può essere calibrato per qualsiasi dimensione della stanza e offre quattro diverse modalità di ascolto a seconda del contenuto.

Le modalità Film e Spatial permettono la conversione audio da stereo a surround, Voice aumenta l’intelligibilità delle voci quando si guardano i notiziari o si ascoltano podcast e Musica disabilita tutti gli effetti di spazializzazione per un ascolto stereo puro.

Devialet Dione: prezzo e disponibilità

La Devialet Dione sarà disponibile dal 19 aprile e in pre-ordine sul sito dell’azienda a 2.190 euro.