Una storia cupa dalle tinte crime ispirata a fatti realmente accaduti. Basta questa descrizione sintetica per catturare immediatamente l’attenzione degli appassionati del genere, che troveranno di certo pane per i loro denti in Black Bird, miniserie statunitense in arrivo in streaming su Apple TV+.

Un fatto che rende questo titolo ancora più affascinante? L’ispirazione arriva da un libro, o meglio, a un’autobiografia: il titolo è In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption e l’autore è James Keene, ex giocatore di football di discreta fama, figlio di un poliziotto decorato, che viene condannato a dieci anni di carcere per spaccio. Il suo futuro a medio termine pare segnato, insomma, se non fosse per una proposta che rimescola le carte in tavola: farsi trasferire in un carcere di massima sicurezza e fare amicizia con un presunto serial killer.

Di cosa parla Black Bird

Come riportato nelle pagine della sua autobiografia, e come viene raccontato anche nella serie Black Bird, Keene si trova davanti a una scelta: restare in carcere e scontare la sua pena decennale come previsto oppure accettare la proposta dell’FBI, ovvero fare da infiltrato e provare a ottenere una confessione in confidenza dal presunto serial killer Larry Hall in cambio della possibilità di libertà condizionale.

Keene intravede la speranza di una via d’uscita rapida dal carcere e accetta l’accordo. Infiltrato nel carcere di massima sicurezza, cerca dunque di entrare in rapporti confidenziali con Hall per farsi raccontare dove sono sepolti i corpi delle ragazze che è accusato di aver ucciso. Ma la questione è più complicata del previsto: Hall è davvero un assassino? Racconta la verità o è un bugiardo seriale? E fin dove è disposto a spingersi Keene per ottenere la libertà?

Il risultato è una storia avvincente e misteriosa, capace di tenere con il fiato sospeso dalla prima all’ultima puntata e con tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori thriller psicologici in circolazione.

Il cast: chi recita in Black Bird

Nel cast della miniserie Black Bird, che è prodotta da Dennis Lehane, ci sono Taron Egerton nel ruolo del protagonista James Keene e Paul Walter Hauser in quello del presunto serial killer Larry Hall. Ray Liotta è James "Big Jim" Keene, Greg Kinnear è Brian Miller e Sepideh Moafi è Lauren McCauley.

La regia è del direttore candidato all’Oscar Michaël R. Roskam, affiancato da Jim McKay e Joe Chappelle.

Quando esce Black Bird

Black Bird sarà disponibile domani, 8 luglio 2022, in esclusiva su Apple TV+.