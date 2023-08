Di cosa parla Heart of Stone

Fonte foto: Netflix

Dai produttori di Mission Impossible: Dead Reckoning e dai produttori di Old Guard, una nuova avventura adrenalinica sta per arrivare in streaming su Netflix. Si tratta del film Heart of Stone, diretto da Tom Harper (già noto ad esempio per Peaky Blinders e Wild Rose) e con protagonista Gal Gadot, attrice conosciuta principalmente per il ruolo di Wonder Woman. Il film promette sequenze al cardiopalma, intrighi, inseguimenti e scene d’azione appassionanti: ecco tutte le cose da sapere prima di vederlo in streaming.

La trama di Heart of Stone

Gal Gadot nel film interpreta Rachel Stone, agente segreta che fa parte di un ristretto e misterioso gruppo operativo di spie – noto come Charter – che, senza vincoli politici o nazionali, «lavora per mantenere la pace in un mondo turbolento». Questi agenti segreti estremamente capaci e preparati fanno affidamento su una risorsa unica nel suo genere, chiamata in codice Cuore (Heart).

Ma cos’è esattamente questo Cuore? È l’intelligenza artificiale più potente al mondo, capace di tenere traccia dell’attività online di chiunque e, analizzando i dati, di prevedere le sue possibili mosse future. Si tratta di fatto di uno strumento in grado di anticipare le minacce mondiali e anche di suggerire il modo migliore di neutralizzarle. Insomma, è chiaro che il Cuore non può finire nelle mani sbagliate. Ma proprio quando questo bene prezioso e pericoloso è minacciato, l’agente Stone fa di tutto per preservarlo.

«Il Cuore è quella che viene chiamata un’intelligenza artificiale generale, un’intelligenza artificiale che può fare tutto ciò che vuoi che faccia», ha spiegato a Netflix il supervisore degli effetti visivi del film, Mark Breakspear. «È collegata a un computer quantistico, che elabora molto più velocemente di un normale computer. Il Cuore ha il compito di monitorare tutti i dati umani, analizzarli, cercare schemi e quindi usarli per fare previsioni. il Charter usa il Cuore per osservare una particolare situazione e aiutare i propri operatori a pianificare cosa fare».

Il cast di Heart of Stone

Oltre alla già citata Gal Gadot, nel cast di Heart of Stone ci sono Jamie Dornan, che interpreta l’agente Parker, e Alia Bhatt, che interpreta l’hacker Keya Dhawan. Tra gli interpreti ci sono inoltre Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi e Paul Ready.

Parlando della sua interpretazione dell’agente Rachel Stone, Gadot ha dichiarato: «Era molto importante per me che Rachel fosse un personaggio in grado di combattere, ma volevo anche che fosse in grado di usare il suo cervello, l’intuizione e le emozioni. Non si limita a correre con le pistole in pugno. Riflette su come sta influenzando le persone e le situazioni. Scelgo ruoli che dimostrano che le donne possono essere belle e forti, e niente di tutto questo si esclude a vicenda». A giudicare dal trailer di Heart of Stone, l’obiettivo è stato centrato: Gadot nei panni dell’agente Stone non è solo stupenda, ma appare anche coraggiosa, determinata e forte.

Heart of Stone in streaming

Non manca molto all’uscita in streaming del film Heart of Stone: sarà disponibile da domani, 11 agosto 2023 su Netflix.