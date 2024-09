Fonte foto: Audio Pro

Audio Pro rinnova la sua gamma di prodotti con il nuovo Audio Pro T3+ Stone. Si tratta di una nuova variante dell’altoparlante Bluetooth T3+, già proposto in diverse altre edizioni speciali dall’azienda svedese che, per la realizzazione di questa nuova versione, ha collaborato con il cantautore e produttore Andreas Stone. Il modello sarà prodotto in serie limitata, con appena 500 esemplari disponibili per la clientela. I preordini sono già aperti.

Audio Pro T3+ Stone: caratteristiche tecniche

Audio Pro T3+ Stone propone un design inedito, con una nuova colorazione Sand che differenzia il modello dalle edizioni precedenti, come la Aqua, la Garden Green e la Coral Red. Il comparto tecnico non cambia. Si tratta, infatti, di un sistema di altoparlanti a due vie con una coppia di tweeter soft dome da 20 mm e un woofer da 9 cm.

C’è poi un amplificatore classe D da 25 W. Il modello misura 115x215x135 mm, con un peso di 2,1 chilogrammi. Nella parte alta è presente un’apposita maniglia che semplifica il trasporto e l’utilizzo in mobilità dell’altoparlante.

Per quanto riguarda gli input disponibili, è possibile collegarsi all’Audio Pro T3+ Stone tramite il jack da 3,5 mm oltre che tramite Bluetooth (è supportato lo standard Bluetooth 4.0).

Ci sono una serie di tasti fisici che consentono di gestire al meglio il funzionamento: ad esempio è possibile passare da Bluetooth a AUX tramite gli appositi tasti. La regolazione del volume avviene tramite due tasti, uno per aumentare l’audio e uno per ridurlo.

L’altoparlante funziona tramite una batteria integrata che garantisce fino a 12 ore di utilizzo, considerando la riproduzione audio al massimo volume. Con volume dimezzato, invece, l’autonomia si estende fino a 30 ore di utilizzo con una sola carica.

Per valutare il livello della batteria ci sono degli indicatori di carica, con tre piccoli LED che consentono all’utente di capire se è il caso o meno di mettere sotto carica il dispositivo (ricaricabile tramite un cavo USB e un caricabatterie per smartphone).

Audio Pro T3+ Stone: prezzo e disponibilità

Il nuovo Audio Pro T3+ Stone è disponibile, per il momento, in preordine, tramite il sito ufficiale di Audio Pro. Le consegne partiranno nel corso del prossimo mese di ottobre. Gli utenti interessati al nuovo modello di Audio Pro possono, quindi, iniziare a completare l’acquisto.

Il prezzo al pubblico è di 230 euro. Si tratta di un costo extra di 30 euro rispetto alla versione standard e ad altre varianti presentate in passato dall’azienda che possono essere acquistate tramite lo store ufficiale.